الوكيل الإخباري - التجشؤ طريقة جسمك لطرد الهواء الزائد من الجهاز الهضمي العلوي، وينتج معظمه عن ابتلاع الهواء، الذي غالبًا لا يصل أبدًا إلى المعدة ولكنه يتراكم في المريء. يعتبر التجشؤ بشكل عام أمرًا طبيعيًا وشائعًا، لكن التجشؤ المفرط أو ذو الرائحة الكريهة يمكن أن يتداخل في بعض الأحيان مع الأنشطة اليومية أو يسبب الإحراج، خاصة إذ صاحبه انتفاخ البطن أو الألم. في موضوعنا نتعرف إلى أسباب كثرة التجشؤ، وعلاجه.



أسباب كثرة التجشؤ

اضافة اعلان



1 - الشرب أو الأكل بسرعة كبيرة.

2 - التحدث في أثناء الأكل.

3 - الشرب والأكل باستخدام أطقم أسنان غير ملائمة.

4 - شرب المشروبات الغازية.

5 - التدخين

6 - مضغ العلكة.

تناول بعض الأطعمة مثل: الغنية بالنشا والسكر والألياف التي تسبب الغازات، ومن ذلك: الفاصوليا، العدس، البروكلي، البازيلاء، البصل، الكرنب، القرنبيط، الموز، الزبيب، الخبز الأسمر.

8 - بعض الأدوية قد تؤدي إلى التجشؤ أو الاضطرابات التي تسبب التجشؤ.

9 - مص الحلوى الصلبة.



المصدر- صحتك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة