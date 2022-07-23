أسباب متعددة لانتفاخ العين المفاجيء

الوكيل الإخباري - الشعور بانتفاخ وتورم العينين من أكثر الأمور المُزعجة للنساء، حيث يمكن أن تؤدي حالات، مثل: الوذمة الوعائية، وردود الفعل التحسسية الخطيرة، والتهاب الجلد والعضلات، والأمراض الالتهابية، وأمراض الغدة الدرقية، إلى انتفاخ العينين.

اضافة اعلان

خلال السطور التالية، سوف نرصد أسباب الإصابة بانتفاخ العينين، تابعي معنا:



1. عدم النوم جيداً

النوم السيئ، ليلاً، يمكن أن يجعل عينيكِ تبدوان منتفختين في الصباح، خاصة إذا كنتِ تعانين التوتر.

عندما تكونين تحت الضغط، يطلق جسمك الكورتيزول من الغدد الكظرية، وهذا يغير توازن الملح في الجسم، نظراً لأن توازن الملح الخاص بكِ متوقف، وقد تحتفظ بالماء وتنتفخ.



2. موسم الحساسية

العيون المنتفخة هي أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالحساسية الموسمية، عندما تكون لديكِ حساسية، يدخل جسمكِ في وضع الهجوم الكامل عن طريق إطلاق الهيستامين في نظامكِ، وهذا يسبب الالتهاب والتورم تحت العينين.

3. البكاء

الانتفاخ من البكاء هو نتيجة عمل الغدد الدمعية في عينيك لساعات إضافية لإنتاج الدموع، عندما تنتج هذه الغدة الدموع، يكون السائل [المسيل للدموع] أقل ملوحة وأكثر مائيةً.

والاختلافات في تركيز الملح بين هذه الدموع، والأنسجة المحيطة بها، تسبب بعض تورم الجفن.



4. تناول الكثير من الملح.

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى احتفاظ الكلى بالماء، ما يؤدي إلى التورم بشكل عام، والجلد تحت العين حساس للغاية والانتفاخ أكثر أهمية في هذا الموقع.

5. مشكلة في الغدة الدرقية

في معظم الأحيان، العيون المنتفخة ليست مشكلة كبيرة، لكنها يمكن أن تكون أحد الآثار الجانبية لمشكلة صحية أكبر.

ويمكن للمرضى الذين يعانون بعض أنواع فرط نشاط الغدة الدرقية أن تتراكم الدهون حول عيونهم، ما يسبب انتفاخ العينين، ويمكن أيضاً رؤية الجفون المنتفخة في مرض الذئبة والتهاب الجلد والعضلات وأمراض النسيج الضام الأخرى.



6. عدم الحركة

إذا كنتِ مستقرة جداً في مكانكِ لوقت طويل، فيمكنكِ الإصابة باحتباس السوائل، من الجيد النوم في وضع مستقيم قدر الإمكان حتى يتمكن السائل من التصريف.



7. التقدم في السن

قد يكون السبب الأكثر شيوعاً لعينيك المنتفختين ببساطة نتاج عمر جسمكِ، وتتسبب الشيخوخة في إضعاف الأنسجة والعضلات حول العينين، وتنزل منصات الدهون وتنتفخ، ما يسبب الانتفاخ تحت العينين. لكن لحسن الحظ، يمكن التحكم في هذا تماماً، وهناك الكثير من الخيارات الوقائية المتاحة لتقليل هذا الانتفاخ.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة