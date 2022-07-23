السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 04:47 م

أسباب متعددة لانتفاخ العين المفاجيء

tbl_articles_article_22637_3901cc6e39a-96d7-4068-a8fa-47451a271b90


الوكيل الإخباري - الشعور بانتفاخ وتورم العينين من أكثر الأمور المُزعجة للنساء، حيث يمكن أن تؤدي حالات، مثل: الوذمة الوعائية، وردود الفعل التحسسية الخطيرة، والتهاب الجلد والعضلات، والأمراض الالتهابية، وأمراض الغدة الدرقية، إلى انتفاخ العينين.

اضافة اعلان

 

خلال السطور التالية، سوف نرصد أسباب الإصابة بانتفاخ العينين، تابعي معنا:

1. عدم النوم جيداً
النوم السيئ، ليلاً، يمكن أن يجعل عينيكِ تبدوان منتفختين في الصباح، خاصة إذا كنتِ تعانين التوتر.
عندما تكونين تحت الضغط، يطلق جسمك الكورتيزول من الغدد الكظرية، وهذا يغير توازن الملح في الجسم، نظراً لأن توازن الملح الخاص بكِ متوقف، وقد تحتفظ بالماء وتنتفخ.


2. موسم الحساسية
العيون المنتفخة هي أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالحساسية الموسمية، عندما تكون لديكِ حساسية، يدخل جسمكِ في وضع الهجوم الكامل عن طريق إطلاق الهيستامين في نظامكِ، وهذا يسبب الالتهاب والتورم تحت العينين.

 

3. البكاء
  الانتفاخ من البكاء هو نتيجة عمل الغدد الدمعية في عينيك لساعات إضافية لإنتاج الدموع، عندما تنتج هذه الغدة الدموع، يكون السائل [المسيل للدموع] أقل ملوحة وأكثر مائيةً.
والاختلافات في تركيز الملح بين هذه الدموع، والأنسجة المحيطة بها، تسبب بعض تورم الجفن.


4. تناول الكثير من الملح.
يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى احتفاظ الكلى بالماء، ما يؤدي إلى التورم بشكل عام، والجلد تحت العين حساس للغاية والانتفاخ أكثر أهمية في هذا الموقع.

 

5. مشكلة في الغدة الدرقية
في معظم الأحيان، العيون المنتفخة ليست مشكلة كبيرة، لكنها يمكن أن تكون أحد الآثار الجانبية لمشكلة صحية أكبر.
ويمكن للمرضى الذين يعانون بعض أنواع فرط نشاط الغدة الدرقية أن تتراكم الدهون حول عيونهم، ما يسبب انتفاخ العينين، ويمكن أيضاً رؤية الجفون المنتفخة في مرض الذئبة والتهاب الجلد والعضلات وأمراض النسيج الضام الأخرى.


6. عدم الحركة
إذا كنتِ مستقرة جداً في مكانكِ لوقت طويل، فيمكنكِ الإصابة باحتباس السوائل، من الجيد النوم في وضع مستقيم قدر الإمكان حتى يتمكن السائل من التصريف.


7. التقدم في السن
قد يكون السبب الأكثر شيوعاً لعينيك المنتفختين ببساطة نتاج عمر جسمكِ، وتتسبب الشيخوخة في إضعاف الأنسجة والعضلات حول العينين، وتنزل منصات الدهون وتنتفخ، ما يسبب الانتفاخ تحت العينين. لكن لحسن الحظ، يمكن التحكم في هذا تماماً، وهناك الكثير من الخيارات الوقائية المتاحة لتقليل هذا الانتفاخ.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20191016041200120

طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي في الصيف

tbl_articles_article_16712_732

نصائح ذهبية للوقاية من الإسهال الصيفي

فوائد-سحرية-لتناول-شعر-الذرة-شواشي-الذرة-2

تعرف على فوائد شعر الذرة

2022-07-22_19-32-39_443235

تعرف على الآثار السلبية نتيجة التعرض للمروحة أثناء النوم

618bd0d24236047e3421f58b

الروس يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص سرطان الكلى

Rooibos-Tea-BOOMfood

دراسة .. خطورة تناول الشاي على القلب

أخبار متعلقة
نوم

هرمون يوقظ الدماغ 100 مرة أثناء النوم ليلاً

2019_8_3_12_1_33_826

طرق لمواجهة أرق الصيف

7249031-951543775

عامل يومي أساسي لصحة القلب المثالية

78-013552-sleep-apnea-causes-symptoms-treatment_700x400

علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

tbl_articles_article_28535_873c54dcaec-a146-43e0-a1f8-b5652b5eaf8c

ما هي أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع أثناء النوم؟

b0cddbdefa1dff3b68b1c9eaf346c9eec1e44a23

بلوغ الـ 40 يعني نوماً أقل