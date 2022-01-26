أسباب مرضية لشعورك الدائم بالعطش

الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن تشعر بالعطش بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، أو ممارسة التمارين الرياضية الشديدة، خاصة عندما يكون الجو حاراً.



ومن أسباب الشعور بالعطش، فإن هناك أسباب إضافية للشعور بالعطش الدائم كما يسميه البعض، أو العطش المفرط:

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1) مرض السكري

أحد أكثر أسباب العطش الكثير والمفرط شيوعا هو وجود الكثير من السكر في الدم، حيث تفرز الكليتان الحد الأقصى من سكر الجلوكوز الذي يمكنهما ترشيحه من الدم، وهذا الجلوكوز يذهب إلى البول ويسحب السوائل من الأنسجة معه، وهذا يجعل الشخص يتبول أكثر، مما يسبب جفافا في الجسم، ويجعلك تشعر بالعطش أكثر، والعطش هو أول أعراض مرض السكري.

2) التليف الكيسي

يمكن أن يؤثر التليف الكيسي ليس فقط على الجهاز التنفسي فقط بل على الجهاز الهضمي أيضاً، ويمكن أن يسبب نفس أعراض ارتفاع السكر في الدم مثل العطش المفرط والشعور بالعطش الشديد، وتشمل الأعراض الأخرى الإمساك، وعدم زيادة الوزن وضعف النمو.

3) الأنيميا

عندما يكون جسمك لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء بسبب فقر الدم حيث يتم فقد وتدمير الكثير منها، أو لا يتم إنتاج ما يكفي من كريات الدم الحمراء، والعطش المفرط هو أحد أعراضه إلى جانب الشعور بالدوار أو الإغماء والنبض السريع والتشنج العضلي.

4) متلازمة كوشينغ (cushing's syndrome)

تحدث هذه المتلازمة عندما يحتوي الجسم على الكثير من هرمون الكورتيزول، وقد يكون الشعور بالعطش علامة على ذلك، ومن المحتمل أيضا أن يكون لدى المريض أعراض أخرى مثل الوجه المستدير، والسنام الدهني بين الكتفين والخطوط البيضاء على الجلد وزيادة الوزن.



5) متلازمة سجوجرن (sjogren's syndrome)

جفاف الفم هو أحد الأعراض الرئيسية لهذا المرض المناعي الذاتي، ويتميز بالجفاف في الفم والعينين والأماكن الأخرى في الجسم، وإلى جانب الشعور بالجفاف من المحتمل أن يشعر المريض بألم في المفاصل وألم كلي.

6) الحمل

إن الدم الزائد الذي يمر عبر الجسم خلال الحمل يجعلك تتوجهين إلى الحمام عدد مرات أكثر، وهذا يمكن أن يسبب الجفاف، ويمكن أيضا أن يكون علامة على الإصابة بسكري الحمل، لذلك تأكدي من طبيبك للتحقق من صحتك.



7) التدخين

يمكن أن يؤثر التبغ على كمية اللعاب التي يصنعها الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم والشعور بالعطش، ويمكن للتدخين أيضا أن يجعل اللعاب أكثر سمكاً وأقل ترطيباً للفم.



8) الجفاف

ببساطة، قد يكون الشعور بالعطش لأنك تفقد سوائل أكثر مما تتناوله، والقيء والإسهال والتعرق كثيراً أو عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب ذلك الجفاف أيضاً، ويمكن أن يسبب الدوار، ويجعل لون البول داكنا.

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