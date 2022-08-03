أسباب نقص الدهون الثلاثية

الوكيل الإخباري - الدهون الثلاثية واحدة من أنواع الدهون المتواجدة في الجسم، يكونها الكبد، ويتم الحصول عليها من الغذاء، وتسمى دهون ثلاثية كونها مركبة من ثلاثة أنواع من الأحماض الدهنية. وبالمجمل هي مادة يحتاجها الجسم بشكل عام، وتدخل في وظائف أجهزة الجسم وأعضائه.





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مما لاشك فيه أن الدهون الثلاثية لها دور في عمليات الأيض بالجسم، كما أنها مهمة لصحة القلب، ويستخدمها الجسم للحصول على الطاقة التي تدعم أداء أجهزة الجسم.





مسببات عدة تؤثر على مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، أهمها:



- سوء التغذية وقلة تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية.

- الإصابة ببعض الأمراض التي تسبب سوء امتصاص الدهون في الجسم.

- اتباع أنظمة لخسارة الوزن غير صحية، مثل الصيام المتقطع الطويل.

- الإصابة بمرض فرط نشاط الغدة الدرقية.

- عدد من الأدوية يمكن أن تسبب نقصا في الدهون الثلاثية في الجسم، منها أدوية الكوليسترول.

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