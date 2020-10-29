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الخميس، 29-10-2020 12:11 م

أسباب هامة لشرب الحليب قبل النوم

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الوكيل الاخباري - يحب الكثير من الاشخاص تناول الحليب مساءً قبل الذهاب إلى النوم، ويبدو أن هذه عادة جيدة بحسب ما يشير الخبراء ، فقد وجدت دراسة حديثة أن هذا يساعد على التمتع بنوعية نوم جيدة لأن الحليب يحتوي على التريبتوفان والميلاتونين اللذين يعزّزان القدرة على الإغفاء.

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وأوضحوا أن التريبتوفان يؤدي دوراً أساسياً في إنتاج السيروتونين الذي يحفّز المزاج الحَسن، أما الميلاتونين فيعمل على تنظيم ضربات القلب ويحضّر الجسم للاسترخاء.

 

وأشارت أبحاث أخرى إلى أن تناول متمّمات تحتوي على التريبتوفان والسيروتونين يمكن أن يحدّ من الشعور بالقلق والاكتئاب، وخصوصاً في الساعات القليلة التي تسبق النوم.


كذلك تناول الحليب قبل النوم يمكن أن يمنع الشعور الكبير بالجوع عند الاستيقاظ في الصباح الباكر، وبالتالي يحدّ من الرغبة في أكل أصناف يمكن أن تسبب زيادة الوزن فور مغادرة السرير. وتعتبر هذه العادة مفيدة للأشخاص الذين يريدون الحفاظ على رشاقتهم أيضاً، لأن الخلل في النوم يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

 

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