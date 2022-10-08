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السبت، 08-10-2022 11:32 ص

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري

أسرع-طريقة-لعلاج-الحزام-الناري-وتجنب-هذه-الأطعمة-فورا


الوكيل الإخباري-الحزام الناري أو الهربس النطاقي أو القوباء المنطقية؛ هي عدوى يسببها الفيروس النطاقي الحماقي، وهو الفيروس نفسه الذي يسبب جدري الماء. وفي حين يحتاج الجسم إلى بعض الوقت للتعافي نهائياً من الحزام الناري،

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نقدم لك بعض العلاجات الفعَّالة التي تسرِّع الشفاء، في الآتي.

علاج أعراض الحزام الناري
- استخدام الحمام أو الدش «مع تجنُّب النقع» باستخدام صابون أو غسول للجسم من دون مطهر.
- لا يوجد دليل على استخدام العلاجات الموضعية المضادَّة للفيروسات أو المضادات الحيوية أو التخدير أو تلك المضادَّة للحكة.
- علاج الألم في المرحلة الحادَّة «أقل من شهر بعد الاندفاع»: المسكنات من المستوى الثاني «الباراسيتامول-كوديين» تكون كافية في أغلب الأحيان. قد يؤدي الجمع بين الأميتريبتيلين «25 مغم في اليوم» إلى زيادة التأثير المسكن. إذا استمر الألم، يُمكن للطبيب المعالج اللجوء إلى المورفين أحياناً.

 

علاج الحزام الناري

- البحث عن كبت المناعة: لدى البالغين، يجب تقديم مصل فيروس نقص المناعة البشرية.
- فحص العيون: ضروري، إذا كانت القوباء المنطقية تشمل جناح الأنف، في حالة الوذمة الجفنية التي تعوق فتحة الجفن، وفي حال انخفاض حدَّة البصر، وفرط الدم في الملتحمة ونقص المناعة.
- ألم ما بعد الهربس: العوامل التَّنَبُّئِية لحدوث ألم ما بعد الهربس هي العمر فوق الـ50 عاماً، وشدَّة الاندفاع، وشدَّة ألم المرحلة البركانية، ووجود بوادر الألم قبل عدة أيام من مرحلة الثوران. يهدف العلاج المضاد للفيروسات عن طريق الفم إلى منع ظهور الألم التالي للهربس.
- العلاج القشري: تقتصر الكورتيكوستيرويدات الموضعية على علاج مضاعفات طب العيون: التهاب القرنية المناعي والتهاب القزحية الأمامي. لا يُنصح بالعلاج بالكورتيكوستيرويد الجهازي في المرحلة الحادة «AE»، ولم يثبت أنه فعَّال في منع الألم التالي للهربس.
- العلاج المضاد للفيروسات في المناعة: يجب أن يبدأ العلاج عن طريق الفم في غضون 72 ساعة من ظهور الطفح الجلدي؛ لمنع الألم التالي للهربس عند الأشخاص المعرضين للخطر «فامسيكلوفير 500 مغم 3 مرات في اليوم أو فالاسيكلوفير 1 غرام 3 مرات في اليوم»، أو لمنع حدوث مضاعفات في العين في حالة القوباء المنطقية العينية «أسيكلوفير 800 مغم 5 مرات يومياً أو فامسيكلوفير 500 مغم 3 مرات يومياً أو فالاسيكلوفير 1 غرام 3 مرات يومياً».
- العلاج المضاد للفيروسات في نقص المناعة: البدء بالوريد في أقرب وقت ممكن «قبل 72 ساعة»: أسيكلوفير 10 مغم / كلغ، كل 8 ساعات، لمدة 7 إلى 10 أيام.

 المصدر الطبي : .vidal.fr

 

سيدتي

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