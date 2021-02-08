أشياء نستخدمها يوميا وهي شديدة الاتساخ والعدوى!.. تعرف عليها

الوكيل الاخباري - نستخدم يومياً بعض الأشياء والأجهزة والأغراض من دون أن نعلم أنها قد تكون أكثر اتساخاً من كرسي المرحاض. وفي هذا السياق أشارت دراسة أجرتها الجمعية الأميركية لعلم الميكروبات إلى أن أداة التحكم الخاصة بالتلفاز تحتوي على عدد كبير جداً من البكتيريا الضارّة، وقد تسبّب انتقال العدوى من شخص إلى آخر. ولهذا السبب نصح الباحثون بتنظيفها وتعقيمها يومياً.

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كذلك وجدت دراسة حديثة أنه يمكن مقابض الأبواب والنوافذ أن تشكل بيئة خصبة لنمو الميكروبات والجراثيم، وهو ما يستدعي تعقيمها بانتظام.



ومن الأجهزة التي يمكن أن تلحق الضرر بالصحة أيضاً، آلات سحب الأموال. فقد وجدت دراسة أميركية أنها يمكن أن تسبّب الإصابة بعدوى بكتيريا تُسمّى "باسيلوس سيروس" ثم المعاناة من أعراض تشبه أعراض التسمّم الغذائي.



ولهذا ومن أجل تفادي ذلك، من الضروري تعقيم اليدين دائماً بعد استعمال هذه الآلة. ويُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد بغسل اليدين جيداً وبتعقيمهما باستمرار.

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