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السبت، 30-07-2022 03:35 م

أضرار النباتات في غرفة النوم على الصحة

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الوكيل الإخباري - تمنح النباتات داخل المنزل مظهرًا جماليًا منعش للمنزل وخاصة غرفة النوم، ولكن ماذا عن أضرار النباتات في غرفة النوم؟ وهل هناك نباتات آمنة لوضعها داخل المنزل؟

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هل وضع النباتات في غرفة النوم يعدّ أمرًا خطير حقًا؟
هناك اعتقاد قديم بأن النباتات تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون خصوصًا في أوقات الليل وتقوم بتقليص نسبة الأكسجين في الجو، ولكن لا يعدّ هذا الأمر ضار بشكل كبير كما يعتقد البعض.


إذ إن كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها النباتات تعدّ ضئيلة ولا تسبب الضرر للإنسان خلافًا للاعتقاد الشائع، كما تقوم بعض النباتات الأخرى بإنتاج الأكسجين حتى في أوقات الليل.


تعدّ النباتات مفيدة في فلترة وتنقية مادة الفورمالدهيد الموجودة في جو الغرفة، إضافة إلى مادة البنزين والمواد التي تسبب الحساسية في الجو، بحيث يؤدي ذلك إلى تنقية الجو في غرفة النوم.


تقوم بعض النباتات من الناحية الأخرى بإفراز الزيوت الطيارة التي تساعد الإنسان في الاستغراق بنوم عميق، وتعدّ هذه النباتات خيار جيد لغرف النوم.

 

ويب طب 

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