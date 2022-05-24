الوكيل الإخباري - نعلم جميعًا أنه يجب عليك إزالة العدسات اللاصقة قبل الذهاب إلى الفراش، لكن أحيانًا تشعر بالتعب الشديد بعد ساعات العمل الطويلة، بحيث لا يمكنك التفكير إلا في السرير وليس في عينيك. فما هي المخاطر التي تتعرض لها عندما تنام مرتديًا العدسات؟



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أضرار النوم بالعدسات اللاصقة





هواء أقل

وفقًا لموقع Tips and tricks، القرنية تتطلب الأكسجين، وإذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فإن القرنية تتلقى بالفعل كمية أقل من الأكسجين.

تظهر الأبحاث التي أجرتها الأكاديمية الأمريكية للبصريات أن محتوى الأكسجين يمكن أن ينخفض كثيرًا بحيث تتضخم القرنية. التورم ليس كبيرًا، لكنه يسبب فجوات صغيرة بين خلايا سطح العين، ومن المرجح أن تستقر البكتيريا هنا. هذا غالبا ما يؤدي إلى التهاب في العين.

التهاب العين

تزداد فرصة الإصابة بعدوى العين إذا كنت تنام مع بقاء العدسات في الداخل. وتقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها زيادة الفرصة بمقدار ستة إلى ثمانية أضعاف إذا لم تقم بإخراج العدسات عند النوم.

يمكن للبكتيريا أن تستقر بسهولة على العدسات، وعندما تذهب إلى النوم وتغلق عينيك، فإنك تحافظ على البكتيريا في عينيك طوال الليل.

من تهيج العين إلى التلف

حتى لو كنت محظوظًا بما يكفي لعدم إصابتك بالعدوى، فغالبًا ما تتهيج عيناك عند الغفوة مع استمرار العدسات في الداخل. تجف عيناك أثناء النوم، وإزالة العدسات من عينك الجافة، يسبب تهيجًا وأحيانًا تلفًا.

ماذا تفعل إذا نمت بالعدسات اللاصقة؟

أولاً، بعد استيقاظك من النوم، لا تحاول إخراج العدسات اللاصقة على الفور، حتى لو شعرت بعدم الارتياح حقًا. من المحتمل أن تكون جافة جدًا وتعلق في عينك، لذلك سيكون من الصعب إخراجها بالطريقة المعتادة.

بدلًا من ذلك، قم بتدليك عينيك برفق، حتى تتمكن من إنتاج الرطوبة بشكل طبيعي لترطيب العدسات اللاصقة بشكل طبيعي.



اشرب الكثير من الماء للمساعدة على ترطيبها، لأنها ستضيف أيضًا المزيد من الرطوبة لعينيك.



إذا ظلت العدسات جافة، ضع قطرات للعين للمساعدة في ترطيبها أكثر.



بمجرد أن تبدأ عيناك بالشعور بالطبيعية مرة أخرى، يمكنك محاولة إخراج العدسات.

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