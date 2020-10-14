أطعمة تتسبب في الإصابة بالصداع

الوكيل الإخباري _ يعد الصداع من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص بشكل مفاجئ ، اذ يرتبط الشعور بالصداع بالنظام الغذائي للمريض، وهناك عدة اسباب يجهلها الكثير من الناس تكون السبب في الشعور بالصداع بشكل مفاجئ ، ومن أبرز الامور التي يجب الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالصداع :

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التدخين ، حيث يتسبب في نوبات الصداع

الأطعمة الغنية بمركب الهستامين والموجودة في : الفواكه المجففة والأفوكادو والباذنجان والسبانخ واللحوم المعالجة والمدخنة والموز والطماطم والحبوب والشوكلاتة والفواكه الحمضية والمكسرات، خاصة الكاجو والفول السوداني ومكسبات الطعم.

المصدر : الامارات نيوز

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