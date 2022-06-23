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الخميس، 23-06-2022 10:30 ص

أطعمة تحمي من الضمور البقعي في العين

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الوكيل الإخباري - تشير البحوث إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على اللوتين، وهو كاروتينويد في عين الإنسان، ويحتوي على خصائص مضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من التنكس البقعي.

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وتعاون خبراء من جمعية Macular الخيرية للبصر وDiscover Great Veg، لشرح كيف يمكننا استخدام النظام الغذائي لإفادة أعيننا.


وقالت أخصائية التغذية سارا جونز: "مرض البقعة الصفراء المرتبط بالعمر هو السبب الرئيسي للعمى وضعف البصر ولكن هناك أشياء يمكننا القيام بها للحماية منه.

 

وتحتاج أعيننا إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية من أجل الصحة المثلى، ومن الإجراءات الوقائية الرئيسية التأكد من أن لدينا نظاما غذائيا صحيا ومغذيا متوازنا يتضمن الكثير من الخضروات الغنية باللوتين". وعلى سبيل المثال، قالت: "كلا من اللفت وكافولو نيرو (نوع من الملفوف) مليء باللوتين، وهذه الخضار الورقية الخضراء غنية أيضا بالفيتامينات K وA وC وتوفر حمض الفوليك والكالسيوم والحديد".

 

وبصرف النظر عن اللفت وكافولو نيرو، فإن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من اللوتين هي:
- السبانخ.
- خس روماين.
- الذرة الحلوة.
- الفلفل.
- البقدونس.
- الفستق.
- البيض.

 

روسيا اليوم 

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