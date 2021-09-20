الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

وزارة النقل : اعتماد النشرة الاسترشادية لنقابة ملاحة الأردن

الحمود رئيسة لهيئة الاستثمار بالوكالة

وزير الأشغال يترأس وفدا أردنيا إلى بغداد

وفد وزاري اقتصادي يغادر الثلاثاء إلى واشنطن لبحث ملف المساعدات الأميركية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

محافظ إربد يطلع السفير الأذري على الفرص الاستثمارية في المحافظة

نقابة الشاحنات: إعفاء الناقلين متلقي اللقاح من فحص كورونا

إطلاق مبادرة السلامة للجميع في الطفيلة

التربية ستعلن عن دفعة تعيينات جديدة للمعلمين

الحنيفات: قرض بـ30 ألف دينار للجمعيات التعاونية

الإثنين، 20-09-2021 03:40 م

أطعمة تساعد في تنشيط جسمك

أطعمة


الوكيل الإخباري - ان الشعور بالكسل وعدم الرغبة والقدرة على القيام بأي نشاط، السبب الأساسي له هو اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة، كتناول أطعمة غير صحية، مع عدم القيام بأي نشاط يومي، وأيضاً عدم أخذ القسط الكافي من النوم، والإكثار من تناول السكريات، والإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، فجميعها تزيد من فرص الإصابة بالكسل وتقلل من نشاطك اليومي.

اضافة اعلان

 

ويقدم التقرير بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها لتقليل الشعور بالكسل، وزيادة الشعور بالنشاط والحيوية، ومنها:

 

1- البيض:
يحتوي على 6.5 غرام من البروتين، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم كفيتامين ب ومضادات الأكسدة والالتهابات، وجميعها عناصر تعمل على تنشيط خلايا الجسم، وتزيد من طاقة الجسم، فتناول البيض في وجبة الإفطار يعد خياراً جيداً لتنشيط الجسم، وتنشيط خلاياه.

 

2- عين الجمل:
المكسرات بشكل عام، وعين الجمل بشكل خاص يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساعد في تنشيط وتجديد خلايا الجسم، وتزيد من شعورك بالنشاط والحيوية، ولذا عليك تناول حفنة يومية من عين الجمل للحصول على فوائده الصحية كالأوميغا3، ومضادات الأكسدة، وحمض الفوليك.

 

3- طبق السلطة:
الخيار والخس والجرجير والجزر والطماطم والفلفل الأخضر والألوان، جميعها خضروات لها قسم غذائية عالية ومهمة للجسم، ولذا تناولك لجوهر الصحة اليومية طبق السلطة يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضاً تنشيط الجسم، والحصول على النشاط والحيوية الجيدة. 

 

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غاغا

تنقية الهواء بالأوزون مفيدة لمرضى الربو

201982512857330AM

كيفيه حماية نفسك من مخاطر الاصابة بأمراض القلب

رجيم-الموز-والحليب

فوائد رجيم الموز والحليب

سرطان الثدي من اكثر السرطانات شيوعا بين النساء

علاج ثوري للحد من وفيات سرطان الثدي

fast-food-1-1

تحذير من تناول الوجبات السريعة

1081335

وداعا للمشروبات الغازية .. المياة الغازية غير المحلاة أفضل

أخبار متعلقة
كيف-تسيطرين-على-مشاعر-الجوع-خلال-الرجيم؟

أطعمة مناسبة للتخلص من الجوع الدائم

6142e7154c59b7525f6c0bd9

مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الثلاثين

اغذية-غنية-بالحديد

أهم الاطعمة الغنية بالحديد

2018_12_20_12_21_46_890

أطعمة صحية لا تقدموها لطفلكم الرضيع

tbl_articles_article_22869_702bb31e009-c2f4-421a-88f3-1262feaa481b

أطعمة ومشروبات مفيدة للجهاز الهضمي

1800x1200_vitamin_d_foods

طبيب روسي يحدد أفضل طريقة للحصول على فيتامين 'د'