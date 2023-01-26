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الخميس، 26-01-2023 09:15 ص

أطعمة ضرورية للصحة النفسية

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة يلينا صولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الأطعمة تحسن ليس فقط الحالة الجسدية للإنسان، بل وحالته النفسية أيضا.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الألياف الغذائية هي "علف" للبكتيريا المفيدة الموجودة في الجهاز الهضمي للإنسان. لذلك فإن احتواء النظام الغذائي على الألياف الغذائية هو أمر ضروري لكي تعمل جميع أعضاء وأنظمة الجسم بصورة طبيعية وكذلك للحفاظ على الصحة النفسية.

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وتقول: "يحتاج الإنسان إلى الألياف الغذائية، لأنها "علف" للبكتيريا المفيدة الموجودة في ميكروبيوم الأمعاء. هذه البكتيريا تعمل الكثير من أجل صحة الجسم، وتساعدنا على تعزيز منظومة المناعة والحالة النفسية وتؤثر إيجابيا في عملية الهضم والبقاء على قيد الحياة. فقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت على العلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتناول الألياف الغذائية، أن الألياف ضرورية، ونفس الشيء بالنسبة للأمراض النفسية".


وتضيف، يمكن للجسم أن يحصل على الكمية اللازمة من الألياف الغذائية يوميا من تناول 400-500 غرام من الفواكه والخضروات، والأفضل من الخضروات لأن الفواكه تحتوي على السكر. والخيار المثالي هو الخضراوات الخضراء غير النشوية. كما يمكن الحصول على الألياف من تناول خبز الحبوب الكاملة".

 

روسيا اليوم

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