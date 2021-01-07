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الخميس، 07-01-2021 02:36 م

أطعمة غذائية لعلاج ألم المعدة !

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص وخصوصاً في فصل الشتاء من ألم المعدة واضطرابات الأمعاء، وفي هذا السياق، أشارت بعض الدراسات إلى أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة من طريق تناول بعض الأصناف، ومنها الفلفل الأسود الذي يساعد على تهدئة هذا الألم، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهابات ويساهم تناوله في تقوية الدفاع المخاطي في المعدة والحد من حدوث القرحة، ونمو البكتيريا الضارّة في الأمعاء.

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ومن الأنواع المفيدة أيضاً، الحلبة التي تمنع حدوث اضطرابات المعدة والإمساك والالتهاب. كذلك يمكن الاعتماد على مزيج الماء والملح الذي يضع حداً لمشكلة صعوبة الهضم. ومن الأصناف المفيدة أيضاً عصير جل الصبار الذي يمكن أن يخفف مشاكل المعدة لأنه يحتوي على مركّبات الأنثركيون المليّنة للأمعاء.


ويُنصح أيضاً بتناول الرمان حيث أشارت دراسة طبية أميركية إلى أنه يُعدّ علاجاً فعالاً لالتهابات المعدة بفعل احتوائه على الأوروليثين، أو على مركبات أخرى مفيدة لعلاج ألم المعدة.

 

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