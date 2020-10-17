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السبت، 17-10-2020 09:54 ص

أطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة

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الوكيل الاخباري - كشفت إيمي توفينين، مديرة التطوير في منظمة المنازل الفنلندية Marttaliitto لصحيفة Helsingin Sanomat ، إن المنتجات التي لا تتطلب التخزين في البرد أو تفسد من درجة حرارة منخفضة أو رطوبة لا يجب تخزينها في الثلاجة.

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واكدت على أنه من الأفضل تخزين الأطعمة الجافة في درجة حرارة الغرفة، بينما يتم تخزين الأطعمة الرطبة في الثلاجة.

 

لا تقم بتخزين الخبز أو الريحان أو مكعبات المرقة الجافة أو عبوات القهوة المفتوحة في الثلاجة، لأن هذا المنتج يمتص الروائح الأخرى بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب وضع الشوكولاتة في الثلاجة، لأن هذا قد يغير مذاقها.


وفقا لها، إنه يجب أيضًا حفظ الموز في درجة حرارة الغرفة، على الرغم من أنه يمكن أن يصبح داكنًا بسرعة كبيرة.


وأضافت الخبيرة أن بيض الدجاج يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة وفي الثلاجة. ومع ذلك، يجب حفظ البيض المستخدم للخبز في درجة حرارة الغرفة.


وأشارت توفينين إلى أنه بالنسبة للخردل والكاتشب ومعجون الطماطم والصلصات الحارة، فإن القاعدة "قبل الفتح في مكان جاف، ثم في الثلاجة بعد الفتح".

 

ومع ذلك، فإن أفضل مكان لتخزين منتج مثل الزيت النباتي يجب أن يكون باردًا وجافًا ومظلمًا قليلاً، بينما يُفضل حفظ زيت بذور اللفت في الثلاجة.


يجب أيضًا تخزين الحليب المعالج حرارياً والحليب النباتي في درجة حرارة الغرفة قبل الفتح، ووضعه في الثلاجة بعد فتح العبوة.


وأضافت توفينن أن الخضراوات مثل الخيار والطماطم والفلفل الحلو والخس عادة ما يتم حفظها في درجة حرارة الغرفة أو في المكان البارد في الثلاجة.

 

ولاحظت أن الطماطم تحتفظ بنكهتها بشكل أفضل وتنضج وتصبح أطيب في درجة حرارة الغرفة. وخلصت الخبيرة إلى ضرورة تخزين الشبت والبصل الأخضر في الثلاجة.

 

 


المصدر : سبوتنك 




 




 

 


 

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