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الثلاثاء، 19-07-2022 12:11 م

أطعمة ممنوع تناولها لتقليل دهون البطن بعد الولادة

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الوكيل الإخباري - تقليل دهون البطن بعد الولادة من أول الأمور التي تفكر فيها الأم بعد الولادة، فما إن تنتهي فترة النفاس إلا وتبدأ الأم التفكير في تخفيف الوزن، وتقليل البطن بعد الولادة.

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وتقليل دهون البطن بعد الولادة أمر مهم، ولكن الأهم صحة الأم وطفلها الرضيع، فكيف يمكنها ذلك دون حمية غذائية قاسية في هذه التوقيت الحرج، ودون تعرضها للخطر هي ورضيعها.

أطعمة ممنوع تناولها لتقليل دهون البطن بعد الولادة :

 

- الأطعمة المقلية
- اللحوم المصنعة.
- الأطعمة المملحة.
- اللحوم المشبعة بالدهون.
- الحلويات.
- المعجنات.
- الأطعمة المحضرة بالسمن الصناعي والزيوت غير المشبعة.
- المكسرات المحضرة بطرق غير صحية ( القلي واضافة الملح إليها).

 

 

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