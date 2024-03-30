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السبت، 30-03-2024 11:51 ص

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها على معدة فارغة في رمضان

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الوكيل الإخباري - الوجبة الأولى بعد الإفطار في رمضان تعتبر أمرًا هامًا، حيث تأخذ الطعام بعد فترة طويلة من الصيام تصل إلى 14 ساعة تقريبًا، ومع ذلك، يجب الحذر بشأن ما يتم تناوله بعد هذه الفترة للحفاظ على الصحة العامة، وتجنب مشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي.

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها على معدة فارغة في رمضان

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1. الحمضيات
يجب تجنب تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والليمون الحامض على معدة فارغة.
وتحتوي هذه الفواكه على مستويات عالية من حمض الستريك الذي يمكن أن يزيد من حموضة المعدة ويسبب حرقة المعدة ومشاكل هضمية.


2. الشاي
يمكن أن يسبب تناول الشاي المخمر بقوة على معدة فارغة التهاب المعدة وحرقة المعدة، حيث يحتوي على مادة التانين التي يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم وتسبب الغثيان وزيادة الجوع.


3. الأطعمة الحارة
من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الحارة مثل الكاري والأطباق الصينية على معدة فارغة مباشرة، حيث يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتؤثر على الهضم والإفراز.


4. القهوة
تحتوي القهوة على الكافيين الذي يعزز اليقظة، ولكن تناولها على معدة فارغة يمكن أن يسبب القلق والعصبية.


5. الزبادي
على الرغم من أن الزبادي صحي وغني بالبروبيوتيك والكالسيوم، إلا أن تناوله على معدة فارغة يمكن أن يؤثر على بكتيريا الأمعاء الصحية بسبب البيئة الحمضية في المعدة، مما يقلل من قيمته الغذائية.


6. الأطعمة المقلية
من الأفضل تجنب تناول الأطعمة المقلية مثل الفطائر على معدة فارغة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي يمكن أن تسبب الانتفاخ وعسر الهضم والخمول.


لذا، من المهم اختيار الأطعمة بحكمة عند الإفطار للحفاظ على صحتك العامة.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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