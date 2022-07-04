أطعمة يجب تجنبها لمنع تساقط الشعر

الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون تساقط الشعر مزعجًا، خاصة إذا كنت لا تعرف سبب ذلك. وفي الواقع، يمكن لبعض "الأطعمة الصحية" أن تحفز تساقط الشعر.



و يعتبر تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا تمامًا، فمن الشائع فقدان ما بين 50 و 100 شعرة يوميًا، وغالبًا دون ملاحظة ذلك. ومع ذلك، قد يكون فقدان الكثير من الشعر في فترة زمنية قصيرة أمرًا مزعجًا، خاصة إذا كنت لا تعرف السبب. والسبب الأقل شهرة لتساقط الشعر هو النظام الغذائي.



وفي حديثها لصحيفة إكسبريس البريطانية، أوضحت إيفا برودمان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "من خلال البحث، نعلم أن المستويات العالية من الزئبق مرتبطة بتساقط الشعر، ومن أكثر الأطعمة شيوعًا التي تحتوي على الزئبق الأسماك، خاصةً السوشي والماكريل وسمك أبو سيف وبعض التونة، لذلك في بعض الأحيان عندما نعتقد أننا نتخذ خيارات صحية، نحتاج إلى التفكير مرة أخرى".



و من المهم ملاحظة أن هذا التأثير قد يظهر فقط إذا كنت تستهلك مستويات عالية جدًا من الزئبق. وهناك أيضا أدلة متضاربة. على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن زيت السمك المخمر المشتق من الماكريل يعزز نمو الشعر. وتشير الدلائل إلى أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الأسماك مثل الماكريل قد تعزز نمو الشعر.



وقالت برودمان "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المعالج أو التي تحتوي على مؤشر نسبة سكر عالية في الدم يمكن أن تؤثر على صحة الشعر".



ومؤشر نسبة السكر هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، و الأطعمة الكربوهيدراتية التي تتفكك في جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم (السكر) لها تصنيف مرتفع.



و توضح السيدة برودمان "ارتفاع نسبة السكر في نظامك الغذائي يؤدي إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم مما يعني أن الجسم يجب أن ينتج المزيد من الأنسولين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة هرمون الأندروجين، وهو هرمون الذكورة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تصغير بصيلات الشعر كما تظهر في تساقط الشعر لدى الذكور والإناث".



لذلك عندما تفكر في تناول الكعك والحلويات والبسكويت، تأكد من تناولها بشكل معتدل، وعلى الرغم من أنها لذيذة ومصدر سهل للطاقة السريعة، فإذا تم تناولها بكميات كبيرة، فقد تؤدي إلى تساقط شعرك.



وحذرت برودمان من أن الكربوهيدرات البسيطة - الموجودة في الحلويات والعصائر والسكر وعصائر الفاكهة المركزة والكثير من الفواكه والعديد من المخبوزات والحبوب - يمكن أن تزيد من إنتاج الدهون. والزهم هو الزيت الطبيعي الذي يحمي فروة الرأس ويساعد على ترطيب الشعر، ولدينا أكبر كمية من الغدد الدهنية على فروة الرأس مقارنة بأي مكان آخر في الجسم.



وتابعت برودمان "الزهم مفيد لصحة الشعر، ولكن إذا تم الإفراط في إنتاجه فقد يؤدي إلى التهاب وتهيج في فروة الرأس يمكن أن يضر بصحة الشعر".



وتنصح الخبيرة باختيار الكربوهيدرات المعقدة، والفواكه التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة هي الفراولة والتفاح والكمثرى والجريب فروت. وأضافت برودمان أن الخضروات مثل البروكلي والبازلاء والكوسا والهليون والخبز الكامل والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل هي أيضًا خيارات أفضل لأنها تحتوي على كربوهيدرات معقدة مقارنة بالخبز الأبيض والأرز والمعكرونة.

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