أعراض أمراض القلب- 4 علامات تظهر على الأظافر

الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع التغيرات التي تطرأ على شكل ولون الأظافر، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة خطيرة في القلب والأوعية الدموية.



أعراض أمراض القلب على الأظافر

اضافة اعلان



1- تعجّر الأظافر

إذا لاحظت أن أطراف أصابع اليدين متضخمة، مع تعجُّر الأظافر، فهذا دليل على وجود مشكلة في بعض الأعضاء الحيوية بالجسم، مثل القلب أو الكبد أو الرئة.



2- خطوط حمراء أو أرجوانية تحت الأظافر

عند الإصابة بأمراض القلب، قد تظهر خطوط يميل لونها إلى الأحمر أو الأرجواني تحت الاظافر، يصاحبها بعض الأعراض، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم وضعف ضربات القلب.



3- شحوب الأظافر

لا بد من الإسراع في طلب المساعدة الطبية، إذا وجدت أن أظافرك شاحبة اللون، سواء كليًا أو جزئيًا، لأن هذا العرض قد ينذر بأمراض القلب أو فقر الدم.



4- ازرقاق الأظافر

عادةً ما يتغير لون الأظافر إلى الأزرق، عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الأكسجين بسبب وجود خلل في الرئة، أو إصابة القلب بمرضٍ ما يجعله غير قادرًا على ضخ الدم إليها.