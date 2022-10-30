الوكيل الإخباري-الروماتويد هو نوع من التهاب المفاصل يؤثر بشكل أساسي في اثنين أو أكثر من المفاصل كبيرة الحجم مثل الكتفين والمرفقين والوركين والركبتين والكاحلين أو في المفاصل الأصغر كاليدين والمعصمين والقدمين، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة المبطنة للمفاصل على جانبي الجسم، ما ينتج عنه التهاب يتلف الغضروف، والذي يعمل عادة بمثابة "ممتص للصدمات" في المفاصل.

وإذا لم يخضع مريض الروماتويد للعلاج، يمكن أن تؤدي الالتهابات إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل، أو تلف أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الجلد والعينين والقلب والأوعية الدموية.

وخطر حدوث تلف في المفاصل وأجزاء أخرى من الجسم هو سبب لأهمية التشخيص المبكر والعلاج المكثف لمرض الروماتويد.



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الأعراض المبكرة للروماتويد

الشعور بالألم والدفء والاحمرار والتصلب الطفيف في المفصل من أعراض الروماتويد المبكرة



ستظهر العلامات والأعراض المبكرة لمرض الروماتويد تدريجياً، وبعضها حتى قبل أن يصبح ألم المفاصل وتيبسها ملحوظاً، إضافة إلى الشعور بالألم والدفء والاحمرار والتصلب الطفيف في المفصل، وفي وقت مبكر يؤثر الروماتويد على مفاصلك الأصغر خاصة مفاصل أصابع يديك وأصابع قدميك، ومع تقدم المرض يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من أعراض في المفاصل الكبيرة، بما في ذلك الركبتان والكاحلان والمعصمان والمرفقان والوركان والكتفان. ومن الأعراض الشائعة للروماتويد ما يلي:

-الإعياء

قبل ظهور أي أعراض أخرى للروماتويد، يشعر الأشخاص المرضى بالتعب الشديد ويفتقرون إلى الطاقة كنتيجة لاستجابة الجسم للالتهابات التي تصيب المفاصل وأجزاء أخرى من الجسم.

ويشعر المريض بعدم الراحة أو المرض والتوعك والضعف والغثيان الخفيف والإرهاق وقلة الشهية والحساسية للروائح.

-قلة نطاق الحركة

في وقت مبكر من الروماتويد، يتم تقييد المفاصل بشكل طفيف فقط، ومع تقدم المرض تصبح حركة المفاصل أكثر صعوبة ويتأثر التوازن.

-التماثل فى الألم

الروماتويد هو مرض متماثل - أي أنه يؤثر على المفاصل المتشابهة على جانبي الجسم، على سبيل المثال، إذا تأثرت يدكِ اليمنى تكون يدك اليسرى كذلك أو إذا تألمت ركبتك اليمنى، فمن المحتمل أن تشعري بالألم في الركبة اليسرى.



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-تعدد المفاصل الملتهبة



يؤثر الروماتويد، حتى في المراحل المبكرة على مفاصل متعددة ونادراً ما يؤثر على مفصل واحد، خاصة عند البالغين، وعندما يصيب التهاب المفاصل أربعة مفاصل أو أكثر، يطلق عليه التهاب المفاصل المتعدد. وعندما يصيب أقل من أربعة مفاصل يسمى التهاب المفاصل القليل، فيما والتهاب المفصل الأحادي يصيب مفصلاً واحداً، وهما شائعان في التهاب المفاصل عند الأطفال.



الأعراض الأقل شيوعاً للروماتويد

-الحمى البسيطة، نتيجة الالتهابات التي يؤدي الروماتويد للإصابة بها؛

-العرج وفقدان التناسق في الحركة، ففي وقت مبكر من المرض يكون العرج أقل شيوعاً لأن المفاصل الكبيرة لم تتأثر بعد أو لأنَّ التهاب كاحلي القدمين ليس كبيراً بدرجة كافية، ومع تقدم المرض يؤدي إلى عرج ملحوظ؛

-فقدان الوزن وفقدان الشهية: نتيجة الألم والتعب والحمى مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

طرق علاج الروماتويد

يمكن أن تساعد علاجات الروماتويد في تقليل الالتهاب في المفاصل وتخفيف الألم ومنع أو إبطاء تلف المفاصل وتقليل الإعاقة وتمكينك من البقاء نشطة قدر الإمكان، وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي لهذا المرض، إلا أن العلاج والدعم المبكر (بما في ذلك الأدوية وتغيير نمط الحياة والعلاجات الداعمة والجراحة) يمكن أن يقلل من خطر تلف المفاصل ويحدُّ من تأثير الحالة.







المصدر الطبي : verywellhealth.com

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