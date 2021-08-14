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السبت، 14-08-2021 03:07 م

أعراض الضغط المرتفع والمنخفض والوقاية منه

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الوكيل الإخباري - يُعرف الضغط بأنه مقدار الضغط الذي يستخدمه القلب لضخّ الدم إلى جميع أنحاء الجسم يحافظ ضغط الدم الطبيعي على صحة الشرايين ومرونتها، لكن ارتفاعه أو انخفاضه يؤثر سلباً على الشرايين.

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لعل أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم هو التقدّم في العمر وزيادة الوزن وكثرة التدخين، مما يؤدي إلى تغيير شكل الشرايين من الداخل، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في ضخ القلب لكمية الدم المطلوبة منه؛ لأنه يتطلّب مجهوداً أكبر، وهنا قد يصاب الشخص بارتفاع الضغط.

وتتغيّر نوعية الشرايين مع التقدّم في العمر، وفي حال كان الشخص يعاني من الكولسترول أو الدهون الثلاثية؛ فقد يؤثر ذلك على ارتفاع الضغط أيضاً. بالإضافة إلى الإصابة بأمراض الكلى والقلب وعدم القيام بالنشاطات البدنية، بالإضافة إلى التوتر الدائم والمستمر.

 

أعراض ضغط الدم المرتفع والمنخفض
1 - ولعل أبرز أعراض ضغط الدم المرتفع: الألم المستمر في الرأس، الدوخة، التوتر، التبول المتكرّر، والتشنّجات العضلية.
2 - أما أبرز أعراض ضغط الدم المنخفض، فهي: الكسل في القلب الذي يؤدي إلى بشرة شاحبة، الشعور بالعطش، الإغماء، الرؤية الضبابية أو الباهتة، الغثيان، الإرهاق، وقلة التركيز.
3 - وقد يتطوّر الضغط المرتفع إلى ضغط الدم المرتفع المزمن؛ إذا لم يتم التحكم به من خلال تغيير أسلوب الحياة اليومية؛ مثل الاعتماد على الطعام الصحي كمصدر غذاء رئيسي وممارسة الرياضة بوتيرة منتظمة.
4 - يعدّ الضغط المنخفض أقل شيوعاً، يمكن أن يسبّبه تناول بعض الأدوية كعارض جانبي لها، كما أن وجود بعض الحالات الطبية، مثل الجفاف، وفشل القلب؛ يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بالضغط.
5 - ولا يكون الضغط المنخفض الذي لا يصاحبه أية أعراض جانبية عادة مصدر قلق ولا حاجة لعلاجه.
6 - وقد ترتبط أسباب حدوث الضغط المنخفض بالحمل، والتغيّرات الهرمونية التي قد تحدث لأسباب مختلفة مثل قصور الغدّة الدرقية، مرض السكري، وسكر الدم المنخفض، وتعاطي بعض الأدوية المتوفرة دون وصفة طبية، فشل القلب وعدم انتظام دقاته، أمراض القلب، تمدّد أو توسّع في الأوعية الدموية، الجفاف وعدم شرب كمية كافية من المياه، تعاطي أدوية مثل مدرّات البول، مضادات القلق، أدوية القلب، المسكّنات والأدوية المستخدمة في العمليات الجراحية.

 

الوقاية ضرورية وأساسية
للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ينصح باتباع نظام غذائي صحي، الحفاظ على جسم رشيق ووزن صحي، ممارسة الرياضة بشكل مستمر، الابتعاد عن التدخين، والنوم لساعات كافية.
وللوقاية من انخفاض الضغط؛ ينصح بتناول كميات أقل من الكربوهيدرات، تناول وجبات صحية وخفيفة، النهوض ببطء في حال كان الشخص جالساً أو متمدّداً، أخذ نفس عميق قبل تغيير وضعية الجلوس أو الوقوف وارتداء جوارب ضاغطة.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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