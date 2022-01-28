الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 12:46 م

أعراض الفشل الكلوي

الوقاية_من_الفشل_الكلوي_عند_النساء


الوكيل الإخباري - تعمل الكلى على تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، حيث تذهب هذه السموم إلى المثانة ويتم التخلص منها عند التبول. ويحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكلى قدرتها على تصفية الدم بشكل كافٍ.

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لا يُسبب الفشل الكلوي في المرحلة المبكرة في كثير من الأحيان أعراضاً ملحوظة؛ ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه (CDC)، فإنَّ ما يصل إلى 90% من الأشخاص المصابين بمرض الفشل الكلوي المزمن لا يعرفون أنهم مصابون به. ومع تقدم مرض الكلى، قد تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

 

-انخفاض كمية البول.
-ضيق التنفس غير المبرر.
-النعاس المفرط أو التعب المستمر.
- الغثيان المستمر.
-الارتباك.
- الألم أو الضغط في الصدر.
-تورم الأطراف الناجم عن احتباس السوائل.

 

-تغير لون البول: إن لون البول هو نافذة صغيرة على صحة جسمك، فهو لا يخبرك كثيراً عن حالة وظائف الكلى حتى يتطور الضرر الذي لحق بالكلى.

 

سيدتي

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