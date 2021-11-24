الوكيل الإخباري - المرارة هي عضو صغير على شكل ثمرة الكمثرى، موقعها في الجانب الأيمن من البطن أسفل الكبد مباشرة. تحتوي المرارة على سائل هضمي يُسمى "الصفراء" يُطلق في الأمعاء الدقيقة. أما حصوات المرارة فهي ترسّبات صلبة في السائل الهضمي والتي يمكنها أن تتكون في المرارة.

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أعراض حصوة المرارة



لا تسبب حصوات المرارة داخل العضو نفسه أي علامات أو أعراض. أما في حالة انحشار إحدى حصوات المرارة داخل ممرٍ مسبِّبة انسداداً، فإنَّ الأعراض الناتجة قد تشمل الآتي: الألم المفاجئ والمتصاعد بسرعة في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

- الألم المفاجئ والمتصاعد بسرعة في منتصف البطن، تحديداً أسفل عظام الصدر مباشرة.

- الألم في الظهر بين لوحي الكتف.

- الألم في الكتف الأيمن.

- الغثيان أو القيء

وقد يستمرُّ ألم حصوة المرارة من عدَّة دقائق إلى بضع ساعات.

المصدر - سيدتي

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