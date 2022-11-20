أعراض خطيرة لنقص الأكسجين في الجسم تتطلب العناية الفورية

الوكيل الإخباري-يحدث نقص الأكسجين في الدم عندما يكون لديك مستويات منخفضة من الأكسجين في دمك، مما ينتج عنه عدم حصول الأعضاء والأنسجة في جسمكِ على ما يكفي من الأكسجين لتعمل على النحو الصحيح؛ وغالباً ما يكون نقص الأكسجين في الدم نتيجة لمشكلة تبادل الغازات في رئتيكِ، على الرغم من أنه قد يكون له بعض الأسباب الأخرى.

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يحدث تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية، وهي عبارة عن أكياس هوائية صغيرة في رئتيك تحيط بها أوعية دموية تسمى الشعيرات الدموية، وأثناء هذا التبادل يمر الأكسجين من الهواء الذي استنشقته من الحويصلات الهوائية إلى دمك، ثم يتم توصيله إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم، وأثناء حدوث ذلك، يترك ثاني أكسيد الكربون دمك وينتقل إلى الحويصلات الهوائية، حيث يتم طرده عند الزفير. وعندما يتأثر تبادل الغازات بطريقة ما، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين في الدم، وهي حالة صحية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.



ما هو المستوى الطبيعي للأكسجين الشرياني؟

يعد تحديد مستوى الأكسجين في الدم جزءاً مهماً من تشخيص مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك:

يمكن أن يقيس اختبار غازات الدم الشرياني (ABG) كمية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في عينة الدم المأخوذة من الشريان، عادةً في معصمك؛ والشرايين هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة في الجسم. ونظراً إلى أن عينة الدم تأتي من الشريان، فإنَّ نتائج اختبار ABG يمكن أن تعطي طبيبك فكرة عن مستوى الأكسجين في الدم الذي يتم توصيله إلى أنسجة الجسم، ويمكن أن يُعلمهم أيضاً مدى فعالية إزالة ثاني أكسيد الكربون من دمك.



تعتبر القيم التي تتراوح بين 75 و100 ملم زئبق أمراً طبيعياً لاختبار ABG، ولكن عندما تقل القيم عن 75 مم زئبق، يعني ذلك أنكِ مُصابة بنقص الأكسجين في الدم.



القيمة الأخرى التي أبلغ عنها اختبار ABG هي تشبع الأكسجين، وهذا مقياس لمقدار الأكسجين الذي يحمله الهيموجلوبين لـ خلايا الدم الحمراء، وتتراوح القيم الطبيعية لتشبع الأكسجين بين 95 و100 بالمائة.



وقياس النبض يقيس مستويات الأكسجين في الدم باستخدام جهاز يتم تثبيته بإصبعكِ، ويبلغ تشبع الأكسجين كنسبة مئوية، وعادة ما تكون مقاييس التأكسج النبضي أقل دقة من اختبار ABG.



بالنسبة لمعظم الناس، تنخفض القراءة العادية بين 95 و100 في المائة، على الرغم من أن هذا قد يكون أقل إذا كان لديكِ حالة رئوية معروفة أو كنت تعيشين في أماكن مرتفعة.

وإذا كنت بصحة جيدة وتلقيتِ قراءة بنسبة 92 في المائة أو أقل على مقياس تأكسج النبض بالمنزل، فاتصلي بطبيبك.





أعراض نقص الأكسجين على قدر من الخطورة

يتسبب نقص الأكسجين بمجموعة من الأعراض، وهي:





ضيق التنفس وضربات القلب السريعة من أعراض نقص الأكسجين في الدم (المصدر: Adope.stock)





-ضيق في التنفس؛

-تنفس سريع؛

-ضربات قلب سريعة؛

-السعال أو الصفير؛

-صداع الرأس؛

-الشعور بالارتباك؛

-تحول الجلد إلى أزرق أو الشفتين أو الأظافر.





أسباب نقص الأكسجين في الدم

هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب نقص الأكسجين في الدم، وتشمل:

-متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)؛

-فقر الدم؛

-الربو؛

-جلطة دموية في الرئة (انسداد رئوي)؛

-عيوب القلب الخلقية أو المرض؛

-مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)؛

-وجود سائل في الرئة (وذمة رئوية)؛

-الارتفاعات العالية؛

-مرض الرئة الخلالي؛

-الأدوية التي تخفِّض معدل التنفس؛

-الالتهاب الرئوي؛

-التندب في الرئتين (تليف رئوي)؛

-توقف التنفس أثناء النوم.



علاج نقص الأكسجين

الهدف من العلاج هو محاولة رفع مستويات الأكسجين في الدم إلى طبيعتها، لذلك يمكن استخدام العلاج بالأكسجين، وقد يتضمن ذلك استخدام قناع أكسجين أو أنبوب صغير في أنفكِ لتلقي الأكسجين الإضافي.



وبما أن نقص الأكسجين في الدم قد يحدث أيضاً بسبب حالة كامنة مثل الربو أو الالتهاب الرئوي، فسيعمل طبيبكِ على علاج هذه الحالات، إذا وجدت لديك.

المصدر الطبي: healthline.com

سيدتي