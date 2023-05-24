أعراض ديسك الرقبة والعلاج

الوكيل الإخباري-قد تكون آلام الرقبة الناتجة عن الديسك قصيرة الأمد، أو قد تصبح مزمنة وتستمر لأشهر أو أكثر، ومن الشائع أن يأتي الألم ويختفي، أو تحدث نوبات تهيج سيئة بشكل خاص أثناء ممارسة بعض الأنشطة.



نوضح في السطور التالية، أسباب الإصابة بديسك الرقبة، وأبرز الأعراض المصاحبة، وفقًا لموقع "Health line".

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أعراض ديسك الرقبة

تعمل أقراص عنق الرقبة على تثبيتها والسماح لها بالحركة والدوران بسلاسة من جانب للآخر، والانحناء للأمام إلى الخلف، وبمرور الوقت تصبح هذه الأقراص بالية ويمكن أن تبدأ في التدهور، وتتضيق المسافة بين الفقرات وجذور الأعصاب، ويعرف الأمر أيضًا بمرض القرص التنكسي العنقي.



وقد يتسبب ديسك الرقبة في الكثير من الأعراض التي تختلف حدتها من شخص لآخر حسب درجة الضرر، وتتمثل فيما يلي:



- تصبح الرقبة أقل مرونة.

- ألم في الرقبة.

- تيبس في الرقبة.

- الشعور بألم أو تنميل على طول الكتف والذراع واليد.

- ضعف في اليد أو الذراع.

- التعثر في الجلوس والمشي.

- فقدان توازن الجسم.



أسباب ديسك الرقبة

لا يوجد سبب واضح أو محدد للانزلاق الغضروفي العنقي، وغالبًا ما يأتي ببطء دون سبب واضح، لكن تزداد فرص التعرض للحالة وفقًا لعدة عوامل تتمثل فيما يلي:



- العمر، يمكن أن يكون القرص أكثر عرضة للفتق بسبب التقدم في العمر، ففي الصغر تحتوي الأقراص على الكثير من السوائل التي تساعد على المرونة، لكن بمرور الوقت تصبح أقل مرونة، وعند الحركة قد تتمزق.



- أرجعت بعض الدراسات أن العوامل الوراثية أحد العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بديسك الرقبة.



- يمكن أن تتسبب الحركات المفاجئة، ورفع جسم ثقيل في الإصابة بالديسك.



علاج ديسك الرقبة

يمكن السيطرة على معظم حالات ألم الانزلاق الغضروفي العنقي بنجاح من خلال العلاجات غير الدوائية، مثل مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، ومضادات الالتهاب، وأيضًا يمكن استخدام العلاجات الآتية وفقًا لتعليمات الطبيب المختص:

- يعد العلاج الطبيعي أحد الخيارات لتقوية وتمديد الرقبة.



- العلاج الحراري، عن طريق الكمادات الباردة والدافئة.



- تعديلات النشاط، لتجنب الحركات المؤلمة حتى تخف حدة الألم.



- يمكن تناول المنشطات عن طريق الفم أو الحقن فوق الجافية.



- قد تكون هناك حاجة لاستخدام التوجيه بالأشعة السينية والتباين للمساعدة في تهدئة الألم وتعزيز الحركة.



- قد يتحسن ألم الرقبة من تلقاء نفسه أو مع العلاج بعد بضعة أسابيع، وبمجرد أن تخف حدة ألم الرقبة يحتاج الشخص لاتباع نمط حياة صحي محافظ، لتجنب التعرض لنوبات الألم الشديدة.

الكونسلتو الطبي

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