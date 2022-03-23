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الأربعاء، 23-03-2022 03:18 م

أعراض سرطان العظام عند النساء

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الوكيل الإخباري - غالباً ما يتوافق سرطان العظام مع انتشار النقائل (الورم الخبيث) من السرطان الأول. أورام العظام الأولية نادرة. وتعدُّ الجراحة هي خط العلاج الأول لهؤلاء المرضى.

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أسباب سرطان العظام
غالباً ما يكون سرطان العظام ثانوياً بالنسبة لسرطان آخر انتشر، ووصل انتشاره إلى الهياكل العظمية. هذا هو الحال بالنسبة لسرطانات الرئة والثدي والكلى والغدة الدرقية والبروستاتا والرحم.


أعراض سرطان العظام

 

• أعراض سرطانات العظام الأولية: غالباً ما يظل سرطان العظام بدون أعراض لفترة طويلة.
- العلامات الأولى ليست محددة: الإرهاق، فقدان الوزن، الحمى، التعرق.
- ظهور كتلة أو انتفاخ ملموس على عظم يتوافق مع الورم.
- ألم في المنطقة المصابة.
- صعوبة في تحريك الطرف المصاب. يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى فقدان القدرة على الحركة.
- كسور العظام.
• أعراض سرطانات العظام الثانوية: في حالة النقائل العظمية، يكون ألم العظام مرتبطاً بذكريات الألم الأول. ومع ذلك، يكتشف المريض عموماً النقائل العظمية في وقت التقييم الذي يتم إجراؤه في سياق السرطان الأولِي، وحتى قبل أن تسبب هذه العلامات السريرية.

 

سيدتي

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