الوكيل الإخباري - أعراض مرض مارسا MRSA أو ما يسمى بعدوى " المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين" هي جلدية بامتياز.

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وتحدث معظم حالات المرض بين الأشخاص الذين يترددون على المستشفيات أو أماكن الرعاية الصحية الأخرى مثل دور رعاية المسنين ومراكز غسيل الكلى.

وعندما تحدث العدوى في هذه الأماكن، فإنها تُعرف باسم المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين والمرتبطة بمنشآت الرعاية الصحية.

تظهر عدوى الجلد البكتيرية، بما في ذلك بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية عامة كحدبات حمراء متورمة ومؤلمة، وقد تشبه البثور أو لدغات العنكبوت. قد تكون المنطقة المصابة:

- دافئة الملمس.

- مليئة بالصديد أو إفرازات أخرى.

- مصحوبة بالحمى.

يمكن أن تتحول الحدبات الحمراء سريعًا إلى دمامل عميقة ومؤلمة (خراجات) تتطلب تصريفًا جراحيًا. يقتصر وجود البكتيريا في بعض الأحيان على الجلد فقط. ومع ذلك تتغلغل البكتيريا عميقًا في الجسم وتسبب عدوى محتملة تهدد الحياة في العظام والمفاصل والجروح الناتجة عن العمليات الجراحية ومجرى الدم وصمامات القلب والرئتين.

مضاعفات مرض مارسا

يمكن أن تقاوم عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (مارسا) تأثيرات الكثير من المضادات الحيوية الشائعة، لذا يصعب علاجها. وهذا يمكن أن يسمح للعدوى بالانتشار فتصبح أحيانًا مهددة للحياة.



قد تؤثر عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين على:

- مجرى الدم.

- الرئتين.

- القلب.

- العظام.

- المفاصل.

المصدر - سيدتي