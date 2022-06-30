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الخميس، 30-06-2022 03:04 م

أعراض نقص الفسفور

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الوكيل الإخباري - عنصر الفسفور واحد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لإتمام عدد من العمليات الحيوية في مختلف أجهزة الجسم، ولذلك ينبغي أن تكون مستويات الفسفور في الجسم ضمن مستوى معين.

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ذكر موقع "ويب طب" أن الإنسان البالغ يحتاجه ما متوسطه 700مللغرام من الفسفور يومياً، واستمرار نقصان الفسفور يسبب عدد من الأعراض، وهي:

 

1- الفسفور مهم لصحة العظام والمفاصل ونقصانه يسبب هشاشة العظام وآلام المفاصل.
2- الفسفور مهم للصحة النفسية، ونقصانه يسبب القلق.
3- من أعراض نقص الفسفور الأرق واضطرابات النوم.
4- الفسفور مصدر مهم للطاقة في الجسم، ونقصانه يسبب التعب والإعياء.
5- يلعب الفسفور دوراً في الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، ونقصانه يسبب التنفس غير المنتظم.
6- يعد الفسفور من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب، وأي نقصان في مستوياته يضر القلب.
7- الكلى تحتاج إلى الفسفور للقيام بوظائفها، ونقصان الفسفور يضرها.

 

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