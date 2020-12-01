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الثلاثاء، 01-12-2020 11:21 ص

أعشاب تخلصك من الانتفاخ نهائياً

Arabstodayمشروبات-عشبية


الوكيل الإخباري _  يعد انتفاخ البطن من اكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تحدث نتيجة لبعض العوامل مثل عدم تحمل الطعام، وتراكم الغازات في أمعائك، والبكتيريا المعوية، والإمساك ، وهناك العديد من المشروبات العشبية التي تساعدك  على تخفيف الانتفاخ :

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الزنجبيل

الشمر

 

نعناع


البابونج

 

المصدر : الامارات نيوز 

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