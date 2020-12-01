أعشاب تخلصك من الانتفاخ نهائياً

الوكيل الإخباري _ يعد انتفاخ البطن من اكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تحدث نتيجة لبعض العوامل مثل عدم تحمل الطعام، وتراكم الغازات في أمعائك، والبكتيريا المعوية، والإمساك ، وهناك العديد من المشروبات العشبية التي تساعدك على تخفيف الانتفاخ :
الزنجبيل
الشمر
نعناع
البابونج
المصدر : الامارات نيوز اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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