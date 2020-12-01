أعشاب تخلصك من الانتفاخ نهائياً

الوكيل الإخباري _ يعد انتفاخ البطن من اكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تحدث نتيجة لبعض العوامل مثل عدم تحمل الطعام، وتراكم الغازات في أمعائك، والبكتيريا المعوية، والإمساك ، وهناك العديد من المشروبات العشبية التي تساعدك على تخفيف الانتفاخ :

اضافة اعلان



الزنجبيل

الشمر

نعناع



البابونج

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







