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السبت، 19-02-2022 04:39 م

أفضل الفيتامينات لعلاج حب الشباب

افضل-الفيتامينات-لمنع-حب-الشباب.2


الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون العثور على المنتجات المناسبة لعلاج حب الشباب أو البثور مثل العثور على إبرة في كومة قش، ولحسن الحظ هناك بدائل لعلاج البشرة المعرضة لحب الشباب لا تحتوي على مكونات لا يمكنك نطقها أبداً، وفي بعض الأحيان تحتاج فقط إلى فيتامينات ومعادن إضافية. يمكن أن يحدث حب الشباب بسبب أشياء لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك الوراثة أو عدم التوازن الهرموني، ومع ذلك يمكن أن يكون نقص فيتامين معين هو السبب في بعض الأحيان.

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ومع ذلك، هناك فيتامينات أخرى يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب أيضاً، ومنها:

فيتامين A, B
فيتامين (ب) ليس الأداة الوحيدة لمحاربة حب الشباب، ووفقاً لـموقع هيلث لاين الطبي، يعد فيتامين (A) أيضاً طريقة مفيدة لعلاج الحبوب لأنه مضاد للأكسدة، ومع ذلك، فهو فعال فقط لعلاج حب الشباب عند استخدامه كدواء موضعي حيث يتم تحويل الفيتامين إلى ريتينويد، وهو مكون للعناية بالبشرة.


فيتامين D
فيتامين آخر يمكن أن يساعد في التخلص من حب الشباب هو فيتامين D، الذي يعزز جهاز المناعة، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات يمكنها منع "الآثار السلبية لبكتيريا حب الشباب على الجلد".


فيتامين E
يعتبر فيتامين E أيضاً عنصر رائع آخر في ترسانة مكافحة حب الشباب، إذ يمكنه حبس الرطوبة وتعزيز إنتاج الكولاجين من خلال خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

 

زهرة الخليج 

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