الوكيل الإخباري-يتسبب التهاب الحلق في الشعور بألم وصعوبة في البلع، مما يؤدي إلى انخفاض الشهية على الرغم من حاجة الجسم للعناصر الغذائية التي تساعد على الشفاء.



ويمكن الاستعانة بمجموعة مشروبات لعلاج التهاب الحلق وتخفيف الألم وتسريع التعافي منه.

اضافة اعلان



مشروبات لعلاج التهاب الحلق

إليك فيما يأتي أبرز مشروبات لعلاج التهاب الحلق والتي ينصح باستشارة الطبيب بشأنها:



1. عصير الرمان

قد يساعد عصير الرمان على منع العدوى في الحلق وتقليل الالتهابات بفضل العناصر الغذائية التي تتوفر فيه.



ويسهل صنع عصير الرمان الطازج في المنزل من خلال وضع فصوص الرمّان في الماء بالخلّاط الكهربائي ثم تصفيته وتناوله، ويفضل عدم إضافة السكر إليه.



2. شاي الميرمية

يعد شاي الميرمية من أفضل المشروبات لعلاج التهاب الحلق، ويمكن أن يساعد على تخفيف الالتهاب والألم.



وينصح بإضافة ملعقة من الميرمية المجففة إلى الماء الساخن وتركها قليلًا ثم تصفيتها وتناولها.



3. شاي الزنجبيل

يعد شاي الزنجبيل من أبرز المشروبات لعلاج التهاب الحلق، ويتوفر الزنجبيل بأكثر من شكل، سواء المسحوق أو العشب الذي يمكن بشره، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد على تخفيف التهاب الحلق من خلال تقليل التورم والألم.



ويتم صنع شاي الزنجبيل من خلال غلي ملعقة من الزنجبيل الطازج المفروم في نصف لتر من الماء، ويمكن إضافة المزيد من الزنجبيل للحصول على نكهة أقوى.



4. الشاي الأخضر

يمكن أن يساعد الشاي الأخضر الدافئ على تخفيف التهاب الحلق وتسريع التعافي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.



ويتميز الشاي الأخضر بأنه مفيد للصحة وآمن للاستخدام، ويسهل صنعه بطريقة الشاي العادية من خلال إضافة الماء المغلي إليه.



5. مشروب عرق السوس

بالإضافة إلى تهدئة التهاب الحلق، يمكن أن يساعد عرق السوس على تخفيف الاحتقان وتقليل الالتهاب.



ويمكن غرغرة الفم بعرق السوس أو القيام بمضغ قطعة من جذر عرق السوس أو تناول مشروب عرق السوس.



6. شاي الدردار الأحمر (Slippery elm)

يُعرف أيضًا باسم الدردار الهندي، والذي يساعد على تخفيف تهيج الأغشية المخاطية في الفم عن طريق تشكيل طبقة واقية، وبالتالي تقليل التهاب الحلق.

ويمكن الحصول على فوائد الدردار الزلق من خلال تناول أقراص الاستحلاب أو تناول الشاي المصنوع منه.



7. السوائل الدافئة

بشكل عام يساعد تناول السوائل الدافئة، مثل: شاي البابونج والشاي الخالي من الكافيين مع عصير الليمون والعسل أو الماء الدافئ مع الليمون والعسل على تهدئة التهاب الحلق.



كما أن هذه السوائل الدافئة تساعد على تحسين التخلص من المخاط وتقليل الاحتقان والحفاظ على رطوبة الجسم، وهي أمور هامة أثناء علاج التهاب الاحتقان.



8. منقوع نبات الخطمي (Althaea)

يستخدم نبات الخطمي في علاج التهاب الحلق، حيث يحتوي على مادة مثل الصمغ تقوم بتغليف الحلق وتزييته أثناء البلع.



ولتناول جذور الخطمي يتم لف حوالي 28 غرام من هذه الجذور المجففة في قطعة قماش قطني وإضافتها إلى لتر من الماء البارد وتغطية البرطمان وتركه لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل.



وفي الصباح يتم صب الكمية المطلوبة في كوب وتناوله، ويفضل أخذ رشفات منه على مدار اليوم لتقليل الأعراض.



9. مشروب القرفة

تحتوي القرفة على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، وقد تساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق.



ويمكن تناول شاي القرفة أو صنع حليب اللوز بالقرفة لمزيد من الفائدة، وذلك باستخدام المكونات الآتية:



كوب من حليب اللوز.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

1/8 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من القرفة.



ولصنع مشروب حليب اللوز بالقرفة، يتم مزج القرفة وصودا الخبز في قدر، ثم إضافة حليب اللوز إليهما وإعادة المزج، ويتم تسخين المزيج حتى يبدأ في الغليان ثم رفعه من على النار وتحليته بالعسل وتناوله.



10. شاي النعناع

يتسم النعناع بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الألم.



لصنع شاي النعناع يتم نقع أوراق النعناع الطازجة في ماء مغلي لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم تصفيتها من الماء وتناوله.



11. شاي البابونج

قد يساعد شاي البابونج على محاربة العدوى وتقليل الألم، ويعد مهدئ طبيعي لآلام والتهاب الحلق، ما يجعله من أهم المشروبات لعلاج التهاب الحلق.

كما أن شاي البابونج يساهم في الشعور بالاسترخاء وتعزيز جودة النوم.



ويب طب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة