أفضل فيتامينات بعد سن الأربعين للوقاية من الأمراض

الوكيل الإخباري - الأربعينيات، فترة فاصلة في حياة المرأة، وتتطلب الاهتمام التام بالصحة؛ لتجنّب نقص الفيتامينات والمعادن من الجسم، والوصول إلى الشيخوخة من دون أمراض.

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تحققي من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي تحتاجينها بشكل خاص بعد سن الأربعين، وابدأي في دمج مصادر الطعام التي تحتوي عليها في نظامك الغذائي بشكل منتظم، وهي:





فيتامين بي 12

يوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل: كبد البقر والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والحبوب والخمائر الغذائية.

الكالسيوم

الكالسيوم معدن أساسي موجود في الأطعمة مثل: الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى، ومع ذلك؛ فهذه المنتجات ليست الأفضل للحصول على هذا المعدن؛ لذلك من الضروري محاولة اختيار المزيد من الأطعمة الطبيعية، مثل: السردين والملفوف والبروكلي والكايل وفول الصويا واللوز.

فيتامين دي D



يتم الحصول على فيتامين دي بسهولة من خلال التعرّض لأشعة الشمس، ومن خلال استهلاك البيض والحليب.. هذا الفيتامين ضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يلعب دوراً مهمًا في نمو الهيكل العظمي.

ونظراً إلى أن قدرة الجلد على امتصاص فيتامين دي تتناقص مع تقدم العمر؛ فبعد سن الأربعين تكونين أكثر عرضة للإصابة بنقصه.

البوتاسيوم

البوتاسيوم معدن أساسي لبعض الوظائف الأساسية للعضلات والجهاز العصبي، إذا لم تحصلي على كمية كافية من البوتاسيوم بعد سن الأربعين.

المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن أساسي؛ لأنَّ وظيفته الأساسية هي تنظيم ضغط الدم، كما أنه ذو أهمية كبيرة في إنتاج الطاقة وامتصاص الكالسيوم، وكذلك في التفاعلات الأيضية الأساسية الأخرى.

الأوميغا 3

رغم أن أحماض أوميغا 3 الدهنية ليست فيتامينات أو معادن، إلا أنه من المهم إضافتها إلى القائمة؛ لأنها ضرورية لصحتك بعد سن الأربعين.

سيدتي