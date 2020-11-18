أفضل مصادر بروتينات يحتاجها الجسم

الوكيل الإخباري _ تعد البروتينات من العناصر الاساسية في جسم الانسان حيث انها تعمل على بناء العضلات وتعزيز الجهاز المناعي وإمداد الخلايا بالطاقة المطلوبة، وعلى الرغم من تنوع مصادر الحصول على البروتين في العديد من المواد الغذائية، إلا أن بعضها يحتوي على نسب عالية من البروتين تجعلها مصدرا مثاليا للحصول عليه، وابرز تلك المصادر :

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- الأسماك وشوربة الـ "سي فود"

- اللحم الأبيض للدجاج بعد إزالة الجلد.

- اللحم البقري الخالي من الدهون

-اللحوم الحمراء الخالية من أي دهون

- اللبن والزبادي بشرط أن تحتوي على نسب منخفضة من الدهون

- الأجبان الخالية من الدهون.

- البيض

- الفاصوليا

المصدر : سبوتنيك

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