أكلات تجعل شعر الجنين ناعماً وكثيفاً

الوكيل الإخباري - شعر الجنين يبدأ في النمو في الأسوع الـ 30 من الحمل، و يعتمد لونه وكميته على الجينات، ومع إرتفاع مستوى الهرمونات خلال الحمل تزيد كمية الشعر عند الجنين، ولذلك يتأثر شعر الجنين بعد الولادة ويبطء نموه.





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وتتكون بصيلات الشعر خلال الأسبوع الـ"14" من الحمل، وقد يمكن للطبيب رؤيته عبر فحص الموجات فوق الصوتية (السونار)، ويظهر شعر الجنين كهالة صغيرة ضبابية حول الرأس، ويتساقط في دورتين أو ثلاث دورات داخل الرحم ويتحلل في السائل الأمنيوسي.

تحتوي الأكلات التي تجعل شعر الجنين ناعم وكثيف على فيتامينات وعناصر غذائية عديدة تزيد من كثافة الشعر وتجعله ناعماً، مثل فيتامين ب بأنواعه، والبروتينات والكالسيوم والأوميغا3.

ومن أكلات تجعل شعر الجنين ناعما وكثيفا ما يلي:



الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على العديد من الفيتامينات المفيدة لنمو الشعر، وأهمها "ب" و"هـ"، التي تساعد في منع تساقط الشعر خلال الحمل.



المكسرات

تحتوي المكسرات مثل اللوز وعين الجمل على نسبة مرتفعة من "البيوتين"، أحد أهم الفيتامينات الأساسية لنمو شعر الجنين.



البيض

البيض من المغذيات الضرورية لشعر الجنين، كونه يعد من أفضل مصدر للبروتين، كما أنه يعد مصدراً جيداً لكل من الحديد والزنك.



البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة أحد أهم مصادر مضادات الأكسدة المفيدة جداً، لإحتوائها على "البيتا كاروتين" الصورة الأولية لفيتامين "أ"، الضروري جداً لتحفيز نمو شعر الجنين، وحماية شعر الأم من التساقط في فترة الحمل.



الأسماك

تعتبر الأسماك من أكلات تجعل شعر الجنين كثيفاُ وناعماً، ومن هذه الأسماء، السلمون والماكريل، من المصادر الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

المصدر - هي