الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصدر : باسم عوض الله لا يزال موقوفا

العلي: مهتمون بالحفاظ على استقرار أسعار السلع

24 ساعة صادمة لـ"بيتكوين" تهز عرش العملات الرقمية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة وأبو رخية وأبو جابر والهروط

الاستهلاكية المدنية : جميع السلع متوفرة لاستقبال شهر رمضان

تحديد سعر كيلو القطايف في رمضان

الإفتاء لـ الوكيل : رخصة إفطار لمرضى كورونا في رمضان

28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الخميس، 08-04-2021 03:34 م

ألم الأسنان قد يكون من أعراض مرض خطير

rsz_pain_3-825x510-1


الوكيل الاخباري - أعلن الدكتور أوليغ يانوشيفيتش، كبير أطباء الأسنان في وزارة الصحة الروسية، أن ألم الأسنان قد يكون من أعراض مرض خطير.

اضافة اعلان

ويشير الدكتور، في حديث تلفزيوني، إلى أن الألم في أسنان الفك العلوي، قد يكون مرتبطا بمرض سرطاني.


ويقول، "يظهر الورم أحيانا في الجيوب الأنفية، ويتطور بحيث يمكن أن يؤثر في الأسنان أيضا".


ويضيف، نتيجة لذلك، يمكن أن يشير الشعور بالألم في الأسنان، إلى التهاب الجيوب الأنفية.


ويقول، "يحصل هذا لأن الأسنان قريبة جدا من الجيوب الأنفية. وعند التهابها، تسبب شعورا مزعجا وألما في الأسنان".


ويضيف الأخصائي، يجب ألا تؤثر التغيرات في الطقس والضغط الجوي وكذلك التغيرات في درجات الحرارة في أحاسيس الأسنان بأي شكل من الأشكال.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
121-150656-much-yawning-reveals-serious-illnesses_700x400

أمراض خطيرة يمكن أن يشير إليها التثاؤب المتكرر

كم-يعيش-مريض-سرطان-المعدة-المنتشر

كيف نتعرف على إصابة الشخص بالسرطان؟

أفضل-فاكهة-لمريض-السكري

تأثيرها سحري.. أفضل 4 فواكه لمرضى السكري

اعراض-زيادة-اليود-في-الجسم

مشاكل صحية تسببها زيادة أو نقصان اليود في الجسم

4243156-581532849

'البيض' غني بفيتامين يبحث عنه الجميع للوقاية من كورونا

201221020319722_مكملات-فيتامين-سي

أسباب هامة تجعلك تحرص بشدة على تناول مكملات فيتامين C

أخبار متعلقة
4243156-581532849

'البيض' غني بفيتامين يبحث عنه الجميع للوقاية من كورونا

مرض-السكري

العلامات السبع المنذرة لارتفاع نسبة السكر في الدم

173-182057-stomach-pain-causes-methods-treatment-2

طرق للتغلب على حرقة المعدة بنفسك

stock-photo-tired-or-stressed-businessman-sitting-in-front-of-computer-in-office-228478192

شعور غير مريح يدل على مشكلة خطيرة في الجسم

60647e774c59b73fd73540ea

العلماء يطوّرون علاجا يمكنه تجديد الأسنان المفقودة

علاج_التهاب_اللثة_والانتفاخ

أسباب التهاب اللثة وعلاج منزلي سريع