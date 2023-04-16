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الأحد، 16-04-2023 02:55 م

ألم المعدة الشديد علامة على هذه الحالات المرضية !

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الوكيل الإخباري- يعتبر ألم البطن أحد أعراض سرطان المعدة، لكن يجب العلم بأنه من الصعب معرفة مصدر الألم لاحتواء البطن على مجموعة متنوعة من الأعضاء التي قد تُصاب بالألم.

ويمكن أن تشير آلام البطن إلى مشكلات صحية مختلفة، لذا فإن تحديد سبب الألم ضروري لبدء العلاج والتخلص من الأوجاع المتكررة، حسبما نشر موقع "Health".

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وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بألم شديد في البطن، سواء كانت مرتبطة بالجهاز الهضمي أو التناسلي أو الصدر، ومن بينها ما يلي:


1-التهاب الزائدة الدودية.
2- التهاب في الأمعاء.
3- حصوات المرارة.
4- حصوات الكلى.
5- حدوث ثقب في جدار الأمعاء.
6- القرحة.
7- التهاب البنكرياس.
8- تمزق كيس المبيض.
9-الحمل المنتبذ (الحمل خارج الرحم).


ومن الممكن أيضًا أن يشير ألم البطن إلى الإصابة بسرطان المعدة، لذا من المهم الانتباه جيدًا إلى مكان الألم في منطقة البطن وما إن كان مرتبطًا بأعراض أخرى، مثل:


-الشعور بالامتلاء دائمًا رغم قلة تناول الطعام.
-فقدان الوزن دون سبب.
-القيء الدموي.
-حموضة المعدة والقرح.
-احتباس السوائل وانتفاخ الجسم.
-الشعور بالغثيان والقيء.


متى تزور الطبيب؟
إذا كان الألم ثابتًا أو يزداد سوءًا أو لا يتحسن عند تناول الطعام أو التوقف عنه، فهذا هو الوقت الذي يجب فيه زيارة عيادة الطبيب المختص.


وفي حال استمر القيء أو توقفت الأمعاء عن أداء وظيفتها بشكل جيد، فيجب استشارة طبيب أمراض الجهاز الهضمي للفحص.

 

الكونسلتو الطبي

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