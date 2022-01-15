أنواع الرياضة المناسبة للنساء بعد سن الثلاثين

الوكيل الإخباري - لا يقف العمر عائقاً أمام ممارسة التمارين الرياضية، إذ ثمة مروحة واسعة من الرياضات التي تناسب كل مرحلة عمرية ومستوى اللياقة البدنية للأشخاص الراغبين في اتباع نمط حياة صحي، والتمتع بالنشاط والحيوية والمظهر الرياضي الجذاب؛ فضلاً عن تفادي العديد من الآلام والأمراض. لذلك، مهما بلغت من العمر، لم يفت الأوان بعد لاستعادة لياقتك البدنية وبناء كتلة عضلات قوية تدعم الجسم وتحسّن الأداء والمظهر، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة البدنية التي يمكنك القيام بها، والتي ستمنحك تحدياً خطيراً وتشويقاً.

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1. الملاكمة



الملاكمة بشكل عام هي رياضة للشباب، ولكن إذا كنت تتطلعين إلى تحقيق لياقة بدنية عالية، فإنَّ ثمة قدراً كبيراً من تدريبات القلب والأوعية الدموية التي ترافق الاستعداد للملاكمة. تقدم العديد من مراكز اللياقة البدنية دروساً في الملاكمة، ما يوفّر لك فرصة للتدريب من دون المخاطرة بنفسك في مباراة جادة تتعرضين خلالها للكم والكدمات.





2. التسلق

التسلق رياضة يمكن القيام بها طوال الحياة، إذ تقدم الكثير من التحديات، ولكن على الشخص الأكبر سناً التفكير والتسلق بهدوء مقارنة بشخص يتمتع بطاقة أكبر. يوصَى بتعلّم بعض الحيل والتقنيات اللازمة لتصبحي متسلّقة ناجحة، ما يساعدك على تحسين عضلاتك وقوة قلبك وقبضتك.

3. السباحة



تعدّ السباحة طريقة رائعة لتحسين الصحة من دون المخاطرة بإصابة. فالماء يعمل على حمل وزن الجسم، وبالتالي تخفيف الضغط عن المفاصل. لكن، ورغم أن السباحة تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها رياضة سهلة لأولئك الذين يمارسون الرياضة للحفاظ على لياقتهم، كونها لا تؤثر على المفاصل والعضلات بقدر ما يؤثر الجري، إلا أنّ هذا لا يعني أنه يمكنك ممارسة السباحة لفترة أطول وأصعب من الرياضات البرية، بل يتعيّن عليك التوقف والراحة.





4. التنس

قد تبدو ممارسة التنس سهلة، لكنها في الواقع رياضة تتطلّب القفز وقدراً مهماً من الطاقة. فالجري المستمر والمشي وضرب الكرة كلها أجزاء من لعبة التنس، ما يساعدك على اجتياز شوط طويل نحو تحسين صحة جسمك بالكامل. يمكن تعلّم رياضة التنس والاستمرار في لعبها في أي وقت في حياتك.

5. التجديف

التجديف هو أحد أكثر الرياضات تحدياً إذ يتطلب أسلوباً مناسباً، والكثير من التدريب. فإذا كنت تريدين تحدياً حقيقياً، فابحثي عن آلة التجديف في صالة الألعاب الرياضية أو طاقم تجديف محلي ثم ابدئي بممارسة هذه الرياضة الرائعة.



6. المشي

ليس بالضرورة أن يكون النشاط البدني معقداً؛ كي نحصل على نتائج مرضية، إذ يمكن أن يساعد أداء نشاط بسيط مثل المشي السريع اليومي على عيش حياة أكثر صحة. يقدم المشي السريع المنتظم العديد من الفوائد منها على سبيل المثال: الحفاظ على وزن صحي وخسارة دهون الجسم، المنع أو التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومرض السكري من النوع 2، فضلاً عن تقوية العظام والعضلات وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين المزاج وتعزيز قوة الإدراك والذاكرة والنوم، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة وتقليل التوتر.

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