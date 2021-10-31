أهم أمراض الغدة الكظرية

الوكيل الإخباري-تعد الغدة الكظرية من أهم الأجزاء فى جسم الإنسان فهى مسئولة عن إفراز 3 هرمونات تتحكم بشكل كبير في صحتة وأى خلل فيها يؤثر عليه بشكل واضح ، وهى: الكورتيزول والأدرينالين والألدوستيرون.

نرصد لكم أهم الأمراض التى تصيب الغدة الكظرية وتهدد سلامتها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic ” .

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مرض أديسون:

يسمى قصور الغدة الكظرية وفي هذا الاضطراب لا تنتج ما يكفي من الكورتيزول أو الألدوستيرون.



متلازمة كوشينغ:

في هذا الاضطراب، تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة للغاية ويمكن تطبيق هذا المصطلح عند إعطاء جرعات كبيرة من المنشطات لعلاج بعض الحالات الطبية.



تضخم الغدة الكظرية الخلقي:

يشير هذا المصطلح إلى الحالة الوراثية التي لا تستطيع فيها الغدد الكظرية إنتاج الكورتيزول بشكل جيد ونتيجة لذلك يرتفع ACTH اعتمادًا على الخلل، ويمكن إجراء مستويات أعلى من هرمون الذكورة.



قمع الغدة الكظرية:

هذا نوع من قصور الغدة الكظرية المرتبط بالمصادر الخارجية للكورتيزول أو الهرمونات الاصطناعية ذات الصلة مثل بريدنيزون أو ديكساميثازون.



فرط الألدوستيرونية:

إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فإن جسمك ينتج الكثير من الألدوستيرون مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وفقدان البوتاسيوم.



هناك أيضًا حالات في الغدد الكظرية مرتبطة بـ الأورام وبعضها خبيث والبعض الأخر حميد، وتشمل هذه:



أورام الغدة الكظرية

يمكن أن تؤدي الأورام إلى تعطيل إنتاج الهرمونات ، ولكنها عادة ما تكون غير سرطانية.



سرطان قشر الكظرية:

تشير هذه الحالة النادرة إلى تكون السرطان في الطبقة الخارجية من الغدة الكظرية.



ورم القواتم:

إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فإن غددك تفرز الكثير من الإبينفرين والنورادرينالين مما قد يرفع ضغط الدم أو يتسبب في تسارع قلبك.



أورام الغدة النخامية:

يمكن أن يتسبب النمو غير الطبيعي في الغدة النخامية في حدوث مشاكل في الغدة الكظرية عن طريق تعطيل كمية الهرمونات التي تفرزها الغدد الكظرية، وتسبب الأورام المنتجة للهرمون ACTH مرض كوشينغ.

إذا كانت الأورام كبيرة بما يكفي فقد تضغط على خلايا الغدة النخامية الطبيعية وتسبب نقصًا في ACTH وقصورًا ثانويًا في الغدة الكظرية.





صدى البلد