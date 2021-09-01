الوكيل الإخباري - استفراغ الدم أو ظهور دم في القيء من الحالات الناتجة عن ارتجاع محتويات المعدة الممزوجة بالدم أو ارتجاع الدم فقط، قد يكون ذلك أحد الأعراض الدالة على مشكلة صحية خطرة، لكن قد تؤدي بعض الأسباب البسيطة إلى حدوثه كذلك، تعرفي من خلال المقال إلى أهم أسباب استفراغ الدم وطرق العلاج.



أسباب استفراغ الدم



1 - يشير الدم الداكن عمومًا إلى نزيف قادم من الجزء العلوي من الجهاز الهضمي أو المعدة، عادةً ما يمثل الدم الداكن مصدرًا أقل نشاطًا وثباتًا للنزيف.

اضافة اعلان

2 - يشير الدم الأحمر الفاتح غالبًا إلى نوبة نزيف حاد من المريء أو المعدة، ما يعني الحاجة إلى التدخل السريع لإيقاف النزيف السريع.

تعرفي إلى أهم الأسباب وراء استفراغ الدم:



1 - قرحة المعدة أو التهاباتها: إذا صاحب استفراغ الدم ألم حارق في المعدة، قد يكون السبب الأساسي وراء ذلك قرحة في المعدة أو التهاب شديد في بطانة المعدة.

2 - دوالي المريء: هي أوردة متضخمة في الجزء السفلي من المريء يصاحبها نزيف شديد دون أي ألم، غالبًا ما ينتج ذلك عن مرض الكبد ، إذا اشتبه الطبيب في ذلك ينبغي على المريض الدخول إلى المستشفى على الفور.

3- مرض الارتجاع المعدي المريئي الشديد: يحدث ذلك نتيجة لتسرب أحماض المعدة إلى المريء، بالتالي، يهيج بطانة المريء ويسبب النزيف.

4- تمزق في المريء: يمكن أن تؤدي محاولات التقيؤ بعنف وتكرارها إلى تمزق بطانة المريء، ما يؤدي إلى حدوث نزيف.

5- ابتلاع الدم: ابتلاع الدم نتيجة لنزيف حاد في الأنف أو الفم من الأسباب غير المقلقة لاستفراغ الدم، كما قد يتسبب ذلك في ظهور الدم في البراز وتحوله للون الأسود القاتم.





المصدر - سوبر ماما