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الخميس، 18-02-2021 12:15 م

أهم الطرق الواجب اتباعها للتخلص من الصداع في فترة الشتاء

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الوكيل الاخباري - يزداد الشعور بالصداع عادة في فصل الشتاء نتيجة للهواء البارد الذي يصيب أجزاء الرأس المختلفة والوجه والأغشية المخاطية للأنف.

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ويأتي في مقدمة الخطوات الواجب اتباعها للتخلص من مشكلة الصداع في الأجواء الباردة الإكثار من شرب المياه، نتيجة لحاجة الجسم المتزايدة له في فترة الشتاء، وتجنبا لحدوث الجفاف الذي يزيد الشعور بالصداع، بحسب ما نشر موقع "elconsolto" الطبي.

 

وكذلك تجنب شرب السوائل الحاوية على الكافيين والتي يستهلكها الناس في فترة الشتاء عادة بكثرة، وضرورة استبدالها بأنواع أخرى كأنواع الأعشاب المختلفة نتيجة لما يسببه الكافيين أيضا من شعور متزايد بالصداع.


وبالإضافة لما سبق، يحقق النشاط البدني فائدة كبيرة في التخلص من الصداع المزمن، لذا من الضروري القيام بالتمارين الرياضية أو المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا.


وآخر هذه الوسائل هو المحافظة على تدفئة الجسم بشكل مناسب وتغطية منطقة الرأس لتجنب تعرضها للهواء البارد تماما والذي يسبب الشعور بالصداع والألم الكبير.


والجدير بالذكر أن هذه الممارسات تعمل بشكل كبير على التخفيف من حدة الصداع لا سيما للذين يعانون من الصداع النصفي أو مرضى حساسية الجيوب الأنفية الذين تبدأ معاناتهم في هذا الوقت من كل عام.

 

سبوتنيك

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