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الخميس، 01-09-2022 10:43 ص

أهم تمارين لتقوية عضلة القلب

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الوكيل الإخباري - لا تحتاج ممارسة تمارين تقوية عضلة القلب إلى الكثير من المعدات، إذ يمكن أداؤها في أي مكان تقريبًا، في المنزل أو الحديقة أو المساحات الخارجية.

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في ما يلي، مجموعة من أفضل تمارين القلب يمكن القيام بها في المنزل. لا تتطلب بعض هذه التمارين خبرة سابقة في النشاط البدني أو تدريبًا خاصًا لأدائها. يمكنك زيادة الشدّة مع تحسن مستوى لياقتك البدنية.

 

المراوحة في المكان
يمكن أن تؤدي المراوحة في المكان إلى رفع معدل ضربات القلب، ما يجعل هذا التمرين خيارًا مناسبًا للإحماء. لزيادة الشدّة، يمكن زيادة السرعة التي تسيرين بها أو رفع الركبتين أعلى.

 

حمل الساق واحدة
ابدئي بالوقوف مع ضم القدمين أو المباعدة بينهما مسافة لا تزيد عن 3 بوصات (بوصة). اثنِي الركبتين قليلاً وارفعي ساقاً واحدة عن الأرض. اثبتي في هذا الشكل لمدة 10-15 ثانية وأعيدي القدم إلى الأرض. لزيادة الصعوبة، يمكنك رفع ساقك عن الأرض أو القفز من رجل إلى أخرى بسرعة أكبر. كرري للساق الأخرى.

الركض في المكان
تمرين بسيط وفعّال لزيادة معدل ضربات القلب. نشاط إحماء مناسب للمبتدئين.
اقفزي برفق من قدم إلى أخرى. في الوقت نفسه، احرصي على تأرجح الذراعين من جانب إلى آخر.

الرقص على الموسيقى

يمكن للرقص على أنغام الموسيقى المبهجة أن يحرق السعرات الحرارية، في حين قد يجده الناس هواية ممتعة للغاية كتمرين.

دوائر الذراع
يمكن أداء دوائر الذراع أثناء الجلوس أو الوقوف، مما يجعلها مثالية لجميع مستويات.
قومي بتدوير الذراعين في حركة دائرية، في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة. قد تشبه حركة الفراشة أو الظهر في أثناء السباحة.

 

سيدتي

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