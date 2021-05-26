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الأربعاء، 26-05-2021 11:18 ص

أهم خمسة أنواع من الحبوب لصحة الجسم

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الوكيل الإخباري- وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب أن تشكل الحبوب ما لا يقل عن 40% من النظام الغذائي اليومي للإنسان: الحنطة السوداء، الأرز، الشوفان، البرغل والذرة وغيرها.

وتحتوي هذه الحبوب على ألياف غذائية لا يمكن تعويضها، بالإضافة إلى ذلك هي مصدر مهم للمعادن والعناصر الدقيقة وفيتامينات مجموعة В. ولكل نوع من هذه الحبوب فوائد خاصة. لذلك فإن النظام الغذائي يعتبر صحيا تماما عندما يحتوي على أكبر قدر من الحبوب الكاملة.

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1- الحنطة السوداء- تحتل الحنطة السوداء مركز الصدارة بين هذه الحبوب. لأنها غنية بالبروتينات النباتية والكربوهيدرات البطيئة الامتصاص ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة. كما أنها غنية بالحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والمنغنيز. والألياف الغذائية الخشنة تحفز تمعج الأمعاء وتزيل الكوليسترول الزائد وتخفض خطر الإصابة بالسكري وتفيد في مكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم.

2- الأرز- يعتبر الأرز مصدرا مهما للزنك، الذي يحمي ويجدد الجلد والأغشية المخاطية. ولكن للحصول على الزنك يجب تناول الأرز البني وليس الأبيض. لأن جميع المواد المفيدة مثل الفوسفور والمغنيسيوم والزنك وفيتامينات مجموعة В موجودة في قشرة حبوب الأرز. أي أن الأرز الأبيض يبقى فقط مصدرا للكربوهيدرات. كما يمكن تناول الأرز البري، الذي يعتبر أفضل أنواع الأرز.

 

ويساعد تناول الأرز بصورة منتظمة، على التخفيف من أعراض عرق النسا وخلل التوتر العصبي وكذلك في إزالة النويدات المشعة من الجسم، ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب الجلد والمفاصل ، ويسرّع في التئام الجروح ويحسّن عملية الهضم.


3- الشوفان- انتشرت منذ زمن بعيد عادة تناول عصيدة الشوفان في الفطور. لأن الشوفان يحتوي على البروتين والألياف الغذائية الخشنة وعناصر معدنية مختلفة: البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وبيتا غلوكونات وفيتامينات A و E. وقد أثبت العلماء، أن الألياف الغذائية مع بيتا غلوكونات لها تأثير مضاد للكوليسترول وتحمي الأوعية الدموية من تراكمه. كما أن عصيدة الشوفان تعزز المناعة وتحسن حالة الشعر والجلد وتحفز عملية الهضم وتخفض مستوى السكر في الدم.


4- البرغل- يعد البرغل غنيا بالبروتينات، حيث تحتوي 100 غرام منه على 12 غراما من البروتينات. كما يحتوي على فيتامين К ومجموعة فيتامينات В وفيتامين Е وبيتا كاروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد. وكبقية الحبوب يؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي. والبرغل يحفز تدفق الصفراء ما يمنع نشوء الحصى وتسمم الكبد.


5- الذرة- تعتبر الذرة مهمة ومفيدة للجسم لاحتوائها على الغلوتين، الذي يحفز عمليات المناعة الذاتية. كما أنها مصدر مهم لفيتامينات E و A و B و H وعناصر الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والأحماض الأمينية- تريبتوفان والليسين. ويساعد تناول الذرة على تحسين عمل المعدة وكيس الصفراء والكبد. كما أنها مفيدة لصحة الأمعاء وتساعد على تكاثر البكتيريا المعوية المفيدة.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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