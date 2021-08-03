إجراءات لمنع عدوى الغذاء لمريض السرطان

الوكيل الإخباري - تتأثر مناعة مريض السرطان إما بالمرض نفسه وما يستتبعه هذا من هزال ونقص في المواد الغذائية الهامة، أو بسبب العلاجات المختلفة، ومن ثم فمن الضروري اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن سلامة الغذاء.



* كيف يمكنك اتخاذ الاحتياطات اللازمة والخاصة لتجنب عدوى الطعام؟

بعض علاجات السرطان تجعل متعاطيها أكثر عرضة للعدوى، لذلك من الضروري أن تتخذ احتياطات استثنائية أثناء تعاملك وإعدادك للطعام، وهذه بعض الإجراءات الضرورية:

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1. ضع الأطعمة المتبقية في الثلاجة بمجرد انتهائك من تناول طعامك.

2. قشر كل الفواكه والخضروات التي تؤكل طازجة، ولا تتناول الأطعمة التي لا يمكن غسلها جيداً مثل التوت، كما يجب تقشير الفواكه والخضروات ذات القشرة السميكة قبل تقطيعها (مثل البطيخ وما شابهه من الفواكه).

3. اغسل يديك جيداً واغسل السكاكين وأسطح المنضدة قبل إعداد الطعام، وخصوصاً عند إعداد اللحوم النيئة، والفراخ، الديك الرومي، والأسماك.

4. استخدم لوحات تقطيع منفصلة للخضروات والفاكهة واللحوم.

5. لإذابة الجليد من اللحوم المجمدة اتركها في الثلاجة أو ضعها في الميكروويف، ولا تتركها تذوب في الخارج.

6. قم بطهو اللحوم والدجاج والبيض جيداً، اللحوم لابد ألّا تحتوي على أي لون وردي بداخلها، والبيض لابد أن يتماسك.

7. لا تأكل السمك أو المحار النيئ، مثل السوشي والمحار غير المطبوخ.

8. تأكد من أن كل العصائر ومنتجات الألبان والعسل التي تتناولها قد خضعت لعملية البسترة.

9. لا تستخدم أي منتجات غذائية بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

10. لا تشتر الأطعمة المطبوخة غير معلومة المصدر.

11. لا تأكل أطعمة البوفيه والمطاعم التي تخدم فيها نفسك، بما في ذلك السلطات.

12. لا تأكل الأطعمة التي تظهر عليها علامات الفطريات، بما في ذلك الجبن (الجبن الأزرق والريكفور).

المصدر - صحتك