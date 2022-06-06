إليك أفضل نظام غذائي مناسب لفصيلة الدم A+

الوكيل الإخباري - فصيلة الدم A+ من أشهر أنواع فصائل الدم، وأكثرها شيوعاً، وهي من الفصائل التي لها مميزات عدة، ومنها أنه يمكن أن يتم نقل هذه الفصيلة إلى فصائل الدم A موجب، أو AB موجب.

اضافة اعلان

مميزات فصيلة الدم A+

- يحتوي سطح خلايا الدم الحمراء على المستضد A.

- تحتوي البلازما على جسم مضاد للمستضد B.

- تحتوي خلايا الدم الحمراء على المستضد الريزوسي.

هناك أطعمة مسموحة وأخرى غير مسموحة لصاحبات فصلية الدم A+ نطلعك عليها كما جاءت في موقع "طبيب دوت كوم"، وهي:





الأطعمة المسموحة:





اللحوم: الدجاج، الحبش، النعام، السلمون، السردين، التونة.

الألبان والبيض: حليب الماعز، جبنة الماعز، جبنة الموزاريلا، بيض الدجاج.

الخضروات والفواكه: البقلة، الأرضي شوكي، الثوم، البروكلي، الشمندر، الفجل، الجزر، الخس، الفطر، الزنجبيل، البامية، البصل الأخضر، الناشف، القرع الأصفر، السبانخ، البقدونس، الزهرة، الذرة، الأفوكادو، الخيار، الهليون، الزيتون الأخضر، الكوسا، المشمش، الجريب فروت، الليمون، الكرز، التوت، الأناناس، الخوخ، التين، التفاح، الشمام، الخوخ، الرمان، البلح، العنب، الزبيب، الجوافة، الكيوي، البطيخ.

المكسرات والتوابل: بذر القرع، الجوز، اللوز السوداني، الكستناء، بذر عباد الشمس، السمسم، الصويا، يانسون، كراوية، هيل، قرفة، قرنفل، كزبرة، جوزة الطيب، زعتر بري، كمون، نعناع، كاري، زعفران، زعتر.

الزيوت: زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت الصويا، زيت عباد الشمس، زيت اللوز.

الحبوب والبقوليات: الشوفان، طحين الأرز، الذرة، الفشار، الأرز، السميد، الطحين الأبيض والأسمر، الفول، العدس، فول الصويا، الفول الأخضر، البازيلاء.

الأطعمة غير المسموحة:





اللحوم: لحم البقر، لحم العجل، لحم الخروف، الأرانب، الكبد، الكافيار، الجمبري.

الألبان والبيض: الزبدة، حليب البقر، جبنة الشيدر، جبنة القريش، جبنة البارميزان.

الخضروات والفواكه: الملفوف، البندورة، البطاطا، الباذنجان، الزيتون الأسود، الموز، البرتقال، بابايا، جوز الهند، المانجا.

المكسرات والتوابل: الفستق الحلبي، الكاجو، الفلفل الاسود، الفلفل الأبيض، مسحوق الشيلي.

الزيوت: زيت الذرة، زيت جوز الهند، زيت بذرة القطن، زيت الخروع.

الحبوب والبقوليات: القمح المنبت، نخالة القمح، الفاصولياء الحمراء، الفاصولياء البيضاء.

هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة