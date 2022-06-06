الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير تتعامل مع حافلة عالقة على مسرب جسر النشا في عمان

وزارة التنمية تصدر تقريرها لشهر أيار الماضي

الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

حماية المستهلك: أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

الخصاونة: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

المطاعم: رفعنا للصناعة والتجارة قائمة بأسعار معدلة لبعض الوجبات السريعة

سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت

الهند تحاول إحتواء غضب عارم من تصريحات مسيئة للإسلام

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الصناعة والتجارة تتابع ملاحظات بقيام بعض المطاحن بالمتاجرة بالأعلاف والطحين

الإثنين، 06-06-2022 01:08 م

إليك أفضل نظام غذائي مناسب لفصيلة الدم A+

rjym_fsyl_ldm_a


الوكيل الإخباري - فصيلة الدم A+ من أشهر أنواع فصائل الدم، وأكثرها شيوعاً، وهي من الفصائل التي لها مميزات عدة، ومنها أنه يمكن أن يتم نقل هذه الفصيلة إلى فصائل الدم A موجب، أو AB موجب.

اضافة اعلان

 

مميزات فصيلة الدم A+
- يحتوي سطح خلايا الدم الحمراء على المستضد A.
- تحتوي البلازما على جسم مضاد للمستضد B.
- تحتوي خلايا الدم الحمراء على المستضد الريزوسي.

 

هناك أطعمة مسموحة وأخرى غير مسموحة لصاحبات فصلية الدم A+ نطلعك عليها كما جاءت في موقع "طبيب دوت كوم"، وهي:

الأطعمة المسموحة:

اللحوم: الدجاج، الحبش، النعام، السلمون، السردين، التونة.
الألبان والبيض: حليب الماعز، جبنة الماعز، جبنة الموزاريلا، بيض الدجاج.
الخضروات والفواكه: البقلة، الأرضي شوكي، الثوم، البروكلي، الشمندر، الفجل، الجزر، الخس، الفطر، الزنجبيل، البامية، البصل الأخضر، الناشف، القرع الأصفر، السبانخ، البقدونس، الزهرة، الذرة، الأفوكادو، الخيار، الهليون، الزيتون الأخضر، الكوسا، المشمش، الجريب فروت، الليمون، الكرز، التوت، الأناناس، الخوخ، التين، التفاح، الشمام، الخوخ، الرمان، البلح، العنب، الزبيب، الجوافة، الكيوي، البطيخ.
المكسرات والتوابل: بذر القرع، الجوز، اللوز السوداني، الكستناء، بذر عباد الشمس، السمسم، الصويا، يانسون، كراوية، هيل، قرفة، قرنفل، كزبرة، جوزة الطيب، زعتر بري، كمون، نعناع، كاري، زعفران، زعتر.
الزيوت: زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت الصويا، زيت عباد الشمس، زيت اللوز.
الحبوب والبقوليات: الشوفان، طحين الأرز، الذرة، الفشار، الأرز، السميد، الطحين الأبيض والأسمر، الفول، العدس، فول الصويا، الفول الأخضر، البازيلاء.

 

الأطعمة غير المسموحة:

اللحوم: لحم البقر، لحم العجل، لحم الخروف، الأرانب، الكبد، الكافيار، الجمبري.
الألبان والبيض: الزبدة، حليب البقر، جبنة الشيدر، جبنة القريش، جبنة البارميزان.
الخضروات والفواكه: الملفوف، البندورة، البطاطا، الباذنجان، الزيتون الأسود، الموز، البرتقال، بابايا، جوز الهند، المانجا.
المكسرات والتوابل: الفستق الحلبي، الكاجو، الفلفل الاسود، الفلفل الأبيض، مسحوق الشيلي.
الزيوت: زيت الذرة، زيت جوز الهند، زيت بذرة القطن، زيت الخروع.
الحبوب والبقوليات: القمح المنبت، نخالة القمح، الفاصولياء الحمراء، الفاصولياء البيضاء.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تساقك-الشعر-1613803990

خبير صحي يكشف عن أدوية تؤدي إلى تساقط الشعر

فوائد-الشمندر

فوائد تناول الشمندر الأحمر للمرأة الحامل

الرضاعة-الصناعية

نصائح هامة للأمهات لتعزيز استفادة الرضيع من فوائد الحليب الصناعي

dark cho

فوائد الشوكولاتة الداكنة

تمارين-خشونة-الركبة

أهمية التمارين الرياضية لعلاج آلام خشونة الركبة

ما-بعد-العمليات-الجراحية-لمريض-السكري-أهم-النصائح-والمحاذير

نصائح للتعافي السريع بعد العمليات الجراحية

أخبار متعلقة
سر

كراهية تناول هذه الأطعمة الأربعة قد يكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان

احذري-تقديم-الينسون-لطفلك-الرضيع-لهذا-السبب

الجرعـة السحرية لطفلك

ةة

زائر الصيف الثقيل .. 16 نصيحة لتفادي التسمم الغذائي

معلومات-عن-تفشي-مرض-جدري-القرود-الذي-ظهر-في-بريطانية

هكذا يمكن تجنب الإصابة بجدري القرود

image_750x500_60717636600d2

أبرز الأطعمة التي تخفف من آثار التلوث والتدخين على الصحة

190929014515363_الفرق-بين-الحمل-الاول-والرابع

أطعمة تزيد من حدة أعراض القيء والغثيان أثناء الحمل