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الأربعاء، 19-10-2022 01:50 م

ابتكار طريقة لعلاج الحروق والاصابات عبر الأكسجين

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الوكيل الإخباري-أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، أن علماء الجامعة اكتشفوا طريقة جديدة لعلاج الحروق والإصابات.

ويشير المكتب، إلى أن العلماء حاليا يعملون على إنشاء مولد أوكسجيني منفرد (Singlet oxygen)، بفضله ستزداد فعالية علاج الحروق والإصابات. ويمكن استخدام هذه الطريقة بفعالية في محطات الإسعاف وفي منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

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وتجدر الإشارة، إلى أن تركيب الأكسجين المنفرد يشبه تركيب الأكسجين العادي، ولكن له تأثير مختلف، حيث تحفز جرعات صغيرة منه إنتاج مضادات الأكسدة في الجسم. لذلك يقترح العلماء استخدامه في علاج الحروق والجروح.


ويقول أندريه مارتوسيفيتش، مدير مختبر الطب الحيوي بالجامعة: "تمكنا لأول مرة في العالم من إثبات فعالية الأكسجين المنفرد الذي ينتجه المولد، وتأثيره الإيجابي في مختلف الأمراض والإصابات. فقد اكتشفنا بعد استخدامه في علاج الحروق، أنه يساعد على التعافي حتى من الحروق الشديدة بسرعة".


ويشير بيان المكتب، إلى أن "من مميزات هذا المولد، صغر حجمه، لذلك يمكن استخدامه بفعالية في محطات الإسعاف وفي منطقة العملية العسكرية الخاصة. ويخضع هذا الجهاز حاليا إلى اختبارات تقنية وطبية حيوية، ومن المتوقع أن يستخدم قريبا على نطاق واسع في مجال الطب والعلوم".

 

روسيا اليوم

 

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