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الأربعاء، 20-01-2021 12:15 م

احذر.. بعض حالات الشخير قد تعرض حياتك للخطر

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الوكيل الإخباري _ يعد الشخير من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تعد من الامور المزعجة ، وقد حذرت الجمعية الألمانية لطب الباطنة، عن خطورة بعض حالات الشخير .

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حيث ان هناك العديد من الاسباب التي تؤدي للشخير ، ابرزها السمنة، أو الإصابة بالربو أو ضيق المسالك التنفسية .


واشارت الجمعية الى أن أسباب الشخير قد ترجع أيضا إلى كبر حجر اللسان، وصغر حجم الفك السفلي، وطول لهاة الحلق . 

 

وطالبت الجمعية الألمانية بضرورة مراجعة الطبيب في حال كان صوت الشخير مرتفعاً للغاية أو متقطعاً. لأنّه يؤدي في هذه الحالة لانقطاع النفس خلال النوم، مما يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم ثم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد حياة الإنسان.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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