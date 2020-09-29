احذر.. تغير لون البشرة قد يكون مؤشراً على الإصابة بجلطة

الوكيل الاخباري - يقول الخبراء إن تغير لون البشرة قد يكون مؤشراً على الإصابة بنوبة قلبية مما يدعو إلى الحاجة لعناية طبية سريعة.



ويمكن أن تكون النوبة القلبية أحد أعراض أمراض القلب التاجية، حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يحد من كمية الدم التي تصل إلى القلب، وقد تكون معرضاً لخطر الإصابة بنوبة قلبية إذا ظهرت بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك.



وقد يبدو تغير لون البشرة مشابهاً لما يحدث عندما تشعر بالبرد، وقد تجد أن أصابع قدميك تتحول إلى اللون الأزرق، في حالة تعرف باسم "متلازمة أصابع القدم الزرقاء".



ووفقاً للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن يكون سبب هذه الحالة انسداد في الأوعية الدموية، وقد يؤدي الانسداد إلى نقص الأكسجين الذي يتم نقله في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد لاحقاً من خطر الإصابة بنوبة قلبية.



ويمكن أن تظهر علامات التحذير الأولى على بشرتك وأظافرك، ولهذا قد يكون طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك هو أول من يلاحظ أنك مصاب بمرض في القلب.



وفي نفس الوقت قد تكون أيضاً عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية إذا قلت كمية البراز عن المعتاد، كما يزيد الإجهاد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي لاحقاً إلى نوبة قلبية.



وتشمل أعراض النوبة القلبية الأكثر شيوعاً ألم شديد في الصدر، وألم في الذراع، وشعور مفاجئ بدوار شديد، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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