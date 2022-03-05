احذر تناول البسكويت الذي يحتوي على هذه المكونات

الوكيل الإخباري - البسكويت من الأطعمة الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وذلك نظرا لمذاقه المميز، دون وعي منهم أن هناك بعض المكونات التي يتم إضافتها أثناء تحضيره تسبب عديد من المضاعفات الصحية للإنسان.

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واستعرض موقع "healthdigest" أبرز المكونات التي لا يجب أن توجد في البسكويت الذي تتناوله للحفاظ على صحتك:



إذا كنت ترغب في اتخاذ خيارات صحية عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة مثل البسكويت، فمن الضروري توخي الحذر بشكل خاص عند اختيار البسكويت لأنه يمكن أن يحتوي على بعض المكونات غير الصحية إلى حد ما، مثل كميات عالية من السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز، ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوع 2 مرض السكري والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.



والضرر الأخير الذي يجب الانتباه إليه هو الصوديوم، والذي يمكن أن يساعد في ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حسب ما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وهناك عنصر آخر يجب أن تكون حذراً منه، وهو (الزيت المعالج أو المهدرج) أي الزيت الذي تمت إضافة الهيدروجين إليه، وذلك لأن الزيت المهدرج جزئيًا شائع الاستخدام هو زيت بذرة القطن، ويوجد في عديد من الوجبات الخفيفة المصنعة، بما في ذلك البسكويت.



ويحتوي زيت بذرة القطن على 3 أضعاف كمية الدهون المشبعة مثل زيت الكانولا وزيت القرطم، يمكن أن يؤدي تناول كثير من الدهون المشبعة إلى زيادة الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الدهون المشبعة على نسبة أعلى في أوميجا 6 من أوميجا 3، والذي تعتبر عامل من العوامل المسببة في الإصابة بالالتهاب المزمن.



كما اتضح، من الأفضل تجنب جميع الزيوت المهدرجة، وليس زيت بذرة القطن فقط، وذلك لأن الدهون المتحولة تزيد من خطر الإصابة بعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب.



ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الضار، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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