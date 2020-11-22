احذر.. هذه العلامات تُشير إلى إصابتك بالسرطان

الوكيل الإخباري _ يعد السرطان من الامراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وقد قدمت المؤسسة البريطانية لصحة الفم، عدة نصائح حول كيفية اكتشاف السرطان المبكر في الفم .

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كتل وتورمات في الرأس والرقبة.



بقع حمراء وبيضاء على اللسان، نتوءات وتقرحات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع



تكتلات وانتفاخات وبقع حمراء وبيضاء على الخدين من الداخل.



الكتل والنتوءات على الحنك.





بقع حمراء وبيضاء أو نتوءات على الشفاه.

المصدر : الامارات نيوز

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