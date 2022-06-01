اسباب ضيق التنفس عند النوم وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - ضيق التنفس عند النوم هو اضطراب في الجهاز التنفسي، ناتج عن أسباب مرضية عديدة.

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اكتشفي في الآتي أسباب وعلاج ضيق التنفس عند النوم:

تتعلق الأسباب الرئوية في المقام الأول بأمراض الانسداد:

- يمكن أن يؤدي الربو إلى صعوبة التنفس. في هذه الحالة، تنقبض العضلات المحيطة بالقصبات الهوائية، مما يقلل من المساحة التي يمكن للهواء أن يمر بها، ويتهيج النسيج المبطّن للجزء الداخلي من القصبات الغشاء المخاطي للشُعب الهوائية) ثم ينتج المزيد من الإفرازات (المخاط)، مما يؤدي إلى مزيد من تقليل مساحة الفراغ التي تسمح للهواء من التدفق.

- يمكن أن يكون التهاب الشعب الهوائية المزمن مصدر صعوبة في التنفس. التهاب الشعب الهوائية يسبب السعال والبلغم.

- في حالة انتفاخ الرئة، يزداد حجم الرئتين وتتوسع بشكل غير طبيعي. على وجه التحديد، يرتاح القفص الصدري ويصبح غير مستقر، مصحوباً بانهيار الشعب الهوائية، أي صعوبة التنفس.

- يمكن أن تسبب مضاعفات عدوى الفيروس التاجي (فيروس كورونا) أيضاً صعوبة في التنفس.



أسباب الرئة الأخرى هي الأمراض التقييدية:

- يمكن أن يحدث ضيق التنفس بسبب التليف الرئوي. إنه تغيير أنسجة الرئة إلى نسيج ليفي مرضي. يقع هذا التليف في الفراغات بين الحويصلات، حيث يحدث تبادل غازات الأكسجين.

- استئصال الرئة أو ضعف العضلات مثل الاعتلال العضلي يمكن أن يسبب مشاكل في التنفس.

وتشمل الأسباب القلبية ما يلي:



- شذوذ في صمامات القلب أو قصور في القلب يؤدي إلى ضعف القلب وتغييرات بالضغط في الأوعية، مما يؤثر على الرئتين ويمكن أن يتداخل مع التنفس.

- عندما يعاني القلب من خلل، يتراكم الدم في الرئة مما يعيق وظيفة الجهاز التنفسي. ثم تتشكل الوذمة الرئوية، وقد تظهر صعوبة في التنفس.

- يمكن أن يحدث ضيق التنفس أثناء احتشاء عضلة القلب. ثم تنخفض قدرة القلب على الانقباض بسبب النخر (موت الخلايا) لجزء من عضلة القلب مما يسبب ندبة على القلب.

- يتسبب ارتفاع ضغط الدم في زيادة مقاومة الشرايين الرئوية، مما يؤدي إلى فشل القلب ويمكن أن يجعل التنفس صعباً.











علاج ضيق التنفس

بادئ ذي بدء، يوصى بمعالجة سبب ضيق التنفس لتتمكني من تخفيفه أو حتى إيقافه. للقيام بذلك، اتصلي بطبيبك.



بعد ذلك، يمكن أن يسمح النشاط البدني المنتظم بالتنفس بشكل أفضل لأنه يمنع نمط الحياة المستقر.



أخيراً، تذكري تحديد موعد مع طبيبك لتشخيص الأمراض المحتملة مثل انتفاخ الرئة أو الوذمة الرئوية أو حتى ارتفاع ضغط الدم الذي قد يكون مسؤولاً عن ضيق التنفس.

سيدتي

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